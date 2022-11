Chiquis Rivera reveló a El Gordo y La Flaca qué la ayuda a quemar grasa

Chiquis Rivera es considerada todo un ¡bombón!, la cantante de regional mexicano no sólo goza de fama por ser hija de la recordada Jenni Rivera, sino además por sus increíbles interpretaciones y por supuesto por sus inigualables curvas. Pero ahora también por haber adelgazado de manera impresionante. Así que la Abeja Reina reveló a reporteros de el Gordo y La Flaca un secretito para quemar grasa.

Chiquis vuelve a ser noticia y en esta oportunidad porque la estrella hizo una una gran confesión: contó ante el mundo su secreto para quemar grasa y a muchos les va a parecer increíble, pues claramente ha adelgazado muchísimo.

‘Es todo un balance, es lo que me ayuda y también el tequila’, dijo Chiquis Rivera ante las preguntas de los reporteros que la recibieron en Ciudad de México.

Esta no sería la primera vez que la Abeja Reina hace referencia a los trucos que le permiten mantener su figura. Antes mencionó que seguía una dieta Keto, de la cual ha compartido en varias oportunidades las recetas que prepara. También su famosa agüita de limón. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Pero la verdad es que la hija de La Diva de La Banda también está haciendo mucho ejercicio y tiene una vida mucho más activa. También ha revelado que en ocasiones usa una faja reductora de grasa cuando entrena. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

‘Mientras los demás se intoxican a sí mismos, yo me estoy desintoxicando’, dijo en algún momento la ex de Lorenzo Méndez al revelar que se toma muy en serio su cuidado físico. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis Rivera habló de la tumba de su madre, Jenni Rivera

En el mismo encuentro con los medios entre ellos El Gordo y La Flaca de Univision y Telemundo, Chiquis abordó distintos temas de acuerdo a las preguntas que le hacían los reporteros. View this post on Instagram A post shared by En Casa Con Telemundo (@encasacontelemundo)

Ante las cámaras hizo referencia a la tumba de Jenni Rivera luego de que Doña Rosa, mencionara que el jardín de su difunta hija estaba descuidado. Canal de Youtube de Doña Rosa Rivera Cocina.

‘No vi eso… Hablé hace dos semanas sobre esto, sobre el jardín de mi madre. Hubo un día que no había flores, luego luego me di cuenta y mandé. También mi hermana, cada dos semanas manda. Así que no, no creo que esté abandonado. También creo que mi abuelita le lleva flores, así que no pues no sé, no vi eso’, respondió Chiquis Rivera.

Vale recordar que hace poco la estrella aseguró que tiene presente a diario a su madre: ‘Yo hablo con ella todos los días. Hablo con ella en inglés. Le digo -Mamá, ayúdame- pero yo creo que entendió mal o lo dije mal porque a veces si se me atoran las palabras’..

