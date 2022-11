Haciendo un sensual perreo Karol G se deja ver muy divertida en un club acompañada de amigos

Karol G decidió salir a celebrar a un club el término de su gira Strip love tour, acompañada de muchos amigos y de sus bailarines. La cantante se mostró feliz y muy animada, llegando a hacer un sensual perreo junto a una chica y bailando al ritmo de los temas que se programaban.

El último concierto -que se llevó a cabo en Boston- fue espectacular y muy especial; la reguetonera aprovechó para lucir su curvilínea figura en varios atuendos, como un ajustado enterizo de látex rojo, otro en color negro con agujeros y un body brillante. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news) View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news) View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Hace algunos días Karol G compartió en Instagram una colección de fotografías que obtuvieron casi cinco millones de likes. A juzgar por el mensaje que escribió tiene preparada una sorpresa musical para sus fans, mas no ha querido dar detalles: “La última es mi favorita porque estaba grabando algo que estoy loca porque vean pero que falta mucho para que pase”. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

