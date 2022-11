Horóscopo chino de hoy 3 de noviembre: las predicciones para cada signo

Para la metafísica china siempre debe existir un adecuado equilibrio (el yin y el yang), y el horóscopo chino no es la excepción. Por esta razón hay días en que la energía es beneficiosa para casi, cualquier actividad, y otros en que es mejor mantenerse dentro de la rutina y las actividades normales, y este es justo la situación de hoy, pues el mono de metal será quien le imprima su energía al día y su choque con el tigre, regente del año, aunado a la constelación de hoy, puede provocar conflictos y discusiones.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda que, adicional al año, también debes tener en cuenta tu día de nacimiento, ya que, si es antes del 4 de febrero, tu animal regente será el mismo del año anterior. Por ejemplo, una persona que haya nacido el 3 de enero de 1943, tendrá como signo zodiacal al caballo y no a la cabra.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Es recomendable que quienes nacieron en los años de la rata procuren adquirir nuevos conocimientos. Las oportunidades laborales y académicas se empezarán a presentar, siempre y cuando estén preparados para recibirlas. Un segundo o tercer idioma y manejos de herramientas informáticas serán las mejores herramientas.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El buey deberá ser muy cuidadoso con su presupuesto. Gastos o pagos no programados y compras innecesarias afectarán gravemente las finanzas de los búfalos por varios meses. Así que, piensen muy bien antes de sacar su billetera. También es recomendable que descansen un poco más este día.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El mono no querrá dejar en paz al tigre hoy. Querrá “cobrar por ventanilla” los obstáculos que el regente del año le ha puesto durante todos estos meses. Lo más recomendable para los tigres es que se mantengan dentro de su rutina normal y eviten iniciar cualquier actividad importante. Manténganse alejados de sitios con bajas vibraciones como hospitales, funerarias y cementerios.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

La energía del día será propicia para que los regidos por el conejo enfrenten las dificultades actuales de su relación de pareja. No pueden continuar aplazando conversaciones y, ante todo, decisiones. Propicien una charla con su pareja para que puedan tener claro qué es lo que ambos deben corregir. Si no lo hacen, el tiempo no curará nada y por el contrario, terminarán por alejarse.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El mono le recuerda al dragón que en la medida en que se da, también se recibe. Así que, si actúan con generosidad y compasión, eso mismo recibirán. A veces a los regidos por el dragón se les dificulta equilibrar la balanza a favor de los demás, pero es muy importante que cambien esa actitud. Sean cuidadosos al conducir, pues un descuido podría ocasionarles un susto.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El mono y la serpiente son “mejores amigos”. Por esta razón, y pese a que la energía no es la mejor, el regente del día le dará una mano a la serpiente para que pueda iniciar actividades menores, pero indispensables para ponerse al día en sus tareas atrasadas. Si tienen una actitud positiva y son organizados, el día puede ser bastante favorable.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Quienes nacieron en los años del caballo deberían poner especial atención a su salud y a la de los miembros mayores de su familia. Si sienten algún malestar, no esperen a que se agrave, acudan de inmediato a su doctor, pues esperar podría significarles una enfermedad delicada y difícil de curar. Procuren regresar temprano a casa y descansar un poco más.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La cabra podría escuchar o leer algo que le ocasionará conflictos éticos respecto a guardar silencio o contarle a la persona implicada. El mono les sugiere a las ovejas que eviten hacer cualquier comentario, pues si bien, ustedes lo harían buscando proteger a alguien que aprecian, esa persona no valorará esto y por el contrario terminará metiéndolos en problemas.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El regente del día encontrará el apoyo que viene buscando para sacar adelante un proyecto. No teman pedir ayuda y tocar puertas, pues obtendrán respuestas favorables. Alguna discusión con un miembro de su familia podría complicarles el día, pero si son sinceros e imparciales, terminarán el día con muchas cosas a su favor.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Durante lo que va corrido del año, el gallo ha recibido varias veces la misma advertencia: la ambición les puede causar muchos problemas. Y hoy, de nuevo, el mono les recuerda este consejo. Si continúan actuando movidos solamente por las ganas de tener más y más, incluso a costa de su tranquilidad, el universo les dará una lección muy difícil.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Los perros solteros podrían conocer este día a una persona muy especial. Si bien las cosas pueden resultar de la mejor manera, el mono les aconseja que vayan despacio, conózcanse bien y actúen todo el tiempo con sinceridad. Por su parte, los perros que ya tienen una pareja estable estarán propensos a ceder a alguna tentación.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Aquellos regidos por el cerdo que están en busca de trabajo pueden aprovechar el día para aplicar a las diferentes opciones. Actualicen su currículo, toquen puertas, envíen mensajes y hagan llamadas. La constancia con que actúen hoy será premiada por el universo muy pronto. En la noche podrían recibir una noticia que les alegre el resto de semana.