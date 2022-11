Novia de Nodal, Cazzu, de espaldas y muy elegante para Elle Argentina

La rapera argentina, Cazzu, ahora sí que supo cómo acaparar miradas y es que la novia de Christian Nodal posó de espaldas y presumiendo la colita para la portada de la nueva edición de la revista ELLE Argentina y ¡deslumbró!

“La Nena Trampa”, como también se le conoce a Cazzu, apareció junto a un caballo, vistió toda de negro con una camiseta básica, un pantalón ajustado, guantes, una larga cabellera y botas de tacón de cuero para esta portada que por supuesto presumió en sus redes sociales. Este entre muchos otros atuendos elegantes que usó la pareja de Nodal.

Aunque en el post Cazzu sólo invitó a sus seguidores a adquirir el tabloide, con los comentarios se hizo sentir la emoción de sus fanáticos: ‘Me vuelvo crazy’, ‘Me desmayo’, ‘Dioooos, por qué tan hermosaaaaaa’, ‘Diosa’, ‘Te amo toda’, le escribieron los fans a la cantante de género urbano.

Además, como parte del abrebocas de esta edición, junto a la fotografía de la novia de Nodal, el equipo de prensa expuso una de sus frase: ‘Las mujeres tenemos que hacer más cosas que los hombres para demostrar que tenemos talento’, mensaje que ha marcado pauta entre los seguidores de la trapera.

Por si fuera poco, en las redes sociales de ELLE Argentina también se ven algunas de las páginas centrales. Ahí la intérprete de ‘Maléfica’ luce imponente con un vestido negro largo elegante y esta vez encima del animal.

En el mismo orden de idea, se hizo saber que, la estrella nacida en Jujuay, provincia norteña de Argentina, habló de su infancia y por supuesto de sus inicios en la industria, en la cual considera que consta de muchas exigencias, sobre todo para las mujeres. Asimismo, hizo referencia al feminismo, la moda y sus proyectos a futuro. View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

Sin duda alguna, Cazzu está saboreando un buen episodio de su carrera y es que, a su éxito musical se suma la gira ‘Nena Trampa’, con la cual ya ha visitado Bariloche, Canadá, Buenos Aires y Uruguay.

Por si fuera poco, se prepara para visitar México, país que sobre todo en estos últimos meses le ha tomado gran cariño por su relación amorosa con Christian Nodal.

Ciudad de México, Guadalajara, Pueblo y Monterrey tendrán la oportunidad de disfrutar del talento de la argentina, a finales del mes de noviembre y principios de diciembre. View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

