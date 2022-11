Raúl de Molina le pidió besito a Ninel Conde ¡Lili Estefan quedó en shock!

El presentador del famoso programa ‘El Gordo y La Flaca’ transmitido por Univision, Raúl de Molina, no dudó en pedirle un beso a su invitada especial: Ninel Conde, y volvió a salirse con la suya y hasta delante de la mirada atónita de su compañera Lili Estefan.

En esta oportunidad, Raúl se levantó de su asiento y capturó el momento con su teléfono, pero antes de la muestra de cariño le advirtió a El Bombón Asesino (Ninel) que le diera el beso en el mejilla: “No quiero problemas con mi esposa”, dijo “El Gordo” más consentido de la televisión hispana.

Vale recordar que esta no sería la primera vez que Raúl y Ninel protagonizan un romántico episodio ante las cámaras de televisión. A principios de 2022, cuando la vedette se encargó de hacer suplencia, en un programa al que Lili Estefan no asistió, ambos recordaron la vez que se besaron en la boca. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

En aquella oportunidad, la intérprete no sólo se besó con el presentador, sino que además lo invitó a quedarse en su casa. ‘Quiero explicar porque ustedes saben de la relación mía con Ninel a través de los años. Ella me dio un beso en la boca una vez en el programa, después de eso me dice: ‘gordito, si te divorcias de tu esposa yo me mudo contigo mañana’, explicó Raúl De Molina.

Esta vez Ninel visitó el estudio de El Gordo y La Flaca acompañada, no solo por su perrita Bella, sino además con su amigo Juanito Millonzuki, quien estrenó hace poco el videoclip de su sencillo promocional en donde la mexicana figuró como protagonista.

‘De Los Pies A La Cabeza’ es el título del mencionado tema, el cual estuvo inspirado en la belleza de Ninel Conde; y en donde se describe su forma de ser y su sensual estilo.

Por supuesto, esta canción llegó acompañada de un videoclip bastante colorido y llamativo. El mismo se grabó en un yate por las playas de Miami. Demás está decir que la mexicana lució su esbelta figura con unos bikinis bien pequeñitos que dejaron poco a la imaginación. View this post on Instagram A post shared by Juanito El Millonzuki OFFICIAL (@juanitomillonzuki)

