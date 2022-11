Yanet García luce al máximo su retaguardia al posar de espaldas dentro del jacuzzi

Yanet García compartió en su cuenta de Instagram un video que la muestra en el baño de su departamento, dentro del jacuzzi y luciendo al máximo su retaguardia al posar de espaldas. El clip lo acompañó con el mensaje “próximamente”, informando así a sus fans que trabaja en una sorpresa.

La ex chica del clima también compartió imágenes de los sexys disfraces de Halloween que ha lucido en años pasados, como el de Caperucita Roja, Gatúbela y el más reciente: una sexy conejita con enterizo negro de encaje.

Yanet se acerca en esa red social a los 15 millones de seguidores; y aunque ya es otoño ella sigue posando en microbikinis de hilos. En una de sus recientes fotografías apareció muy sexy atando su tanga, y escribió como complemento a la imagen el texto “Conoce tu por qué, y después vuela chica, vuela”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

También te puede interesar:

-Yanet García, la bella “Chica del Clima”, posa sobre una bicicleta usando diminuta lencería de flecos

-Yanet García, “La chica del clima mexicana”, posa desde la bañera con una camisa abierta y sin ropa interior