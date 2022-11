Ex de Chyno Miranda manda indirecta en Instagram

El mundo entero vuelve a hablar de Chyno Miranda y es que tras casi un año recluido en una clínica de rehabilitación en en su natal Venezuela, el cantante y ex integrante del dúo musical Chyno y Nacho habría salido aunque no con los resultados que se esperaban. Una de las razones por las que los internautas se dirigieron a su ex esposa, Natasha Araos.

La poca información que hasta la fecha se tiene con respecto a la situación del cantante venezolano Chyno ha generado un sinfín de cuestionamientos en los que el nombre de Natasha Araos, ex esposa del cantante y madre de su hijo Lucca, por supuesto toma turno.

Sin hacer mención a nadie, Araos publicó lo que parece ser una indirecta para el intérprete de “Mi Niña Bonita” y “Andas en Mi Cabeza”. ‘El cambio no vendrá por medio de las religiones, ni por medio de los políticos y gobierno. El cambio se dará por medio de cada ser humano que asuma la responsabilidad de sus propios actos y tome conciencia del efecto que tiene en su entorno por medio de su comportamiento’, dicta la imagen que publicó en su cuenta de Instagram a la que Tashie le agregó la frase: ‘Así de simple’.

Toda la polémica surgió luego de que se viralizara un video en el que se logra ver al intérprete de ‘Dónde nos vamos a ver’, Chyno Miranda saliendo de la clínica Tía Panchita con una actitud que notablemente no es la mejor.

Muchos seguidores se dieron la tarea de etiquetar a la también modelo y exigirle que ayudara al padre de su hijo: ‘Ayuda a chyno es el padre de tu hijo vale’, ‘Amiga entiendo el dolor de vivir una infidelidad, pero no lo dejes solo, es el padre de tu hijo, recuerda lo bonito, no se trata de volver, se trata de humanidad’.

Ante tantos mensajes, Natasha volvió a tomar turno y respondió: ‘Siempre lo he hecho y lo hago. Tranquilos’. View this post on Instagram A post shared by Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

Entre los detalles expuesto se hizo saber que Jesús Miranda salió de Tía Panchita directo a una clínica privada. Tal como informó la periodista argentina Mandy Fridmann y el influencer venezolano Irrael Gómez: “Fue una decisión acordada por un tribunal civil competente, luego de haber tratado de hacer una inspección el día de ayer y haber entrado en desacato una vez constataron las precarias condiciones en las que se encontraba el Chyno”.

En el mismo orden de ideas Gómez reveló que el cantante ya está siendo tratado por expertos que tienen como objetivo constatar su condición y estado de salud en general. View this post on Instagram A post shared by IRRAEL GOMEZ (@irrael)

