¡Julián Gil está harto! Quitó la bandera de Puerto Rico de su restaurante de Miami

A través de las redes sociales, el presentador de Siéntese Quién Pueda, Julián Gil, hizo eco del episodio que hoy enfrenta su restaurante ‘La Placita de Miami’, el cual desde su inauguración ha hecho feliz a muchos, pero ha causado descontento en otros. Entre ellos el propio actor quien se encuentra profundamente triste.

‘Se hizo lo que se pudo, se luchó’, escribió la ex pareja de Marjorie de Sousa, Julián, junto a un álbum de videos y fotografías en las que muestra un poco del proceso que se llevó a cabo para cambiar la fachada de ‘La Placita de Miami’. El proceso incluía eliminar de la entrada la bandera del país donde vivió gran parte de su vida, Puerto Rico.

Recibiendo entonces un sinfín de comentarios alentadores ante la situación en Instagram: ‘Nadie le hace daño’, ‘Muy injusto’, ‘Tu huella trasciende sobre ello’, ‘Quitaron la bandera de la fachada, pero nosotros la llevamos en el pecho’. La Placita en #Miami, nuevo restaurante de Julián Gil. La bandera fue pintada por Héctor de 78 pueblos, una bandera.

El restaurante de Miami que comparte Julián Gil con el chef José Mendín ha cosechado fama y no solo por los buenos platillos que ahí ofrecen, sino por su peculiar fachada con la bandera de Puerto Rico. Razón por la que han tenido que enfrentarse ante las autoridades.

Ahora, los dueños se estarían enfrentando a un llamado que hicieron hace meses. Mismo que apuntaba que debían corregir la violación. Según su abogado, los dueños podrían tener que enfrentar una multa de $200 dólares diarios y hasta una amenaza con quitarles la licencia.

Por si fuera poco Mendín, socio de Gil, contó que ya han tenido que asumir otro tipo de multas: “Nos han llamado a la policía todos los días por la música alta y no está alta. Hasta por mover una silla nos dan multa”, dijo.

