Raúl de Molina y Chiquinquirá Delgado conducirán la Noche de Estrellas previo al Latin Grammy 2022

Chiquinquirá Delgado, Clarissa Molina, Raúl De Molina, Adrián Uribe y Borja Voces conducirán la antesala al Latin Grammy en la Noche de Estrellas que se llevará a cabo en Las Vegas este 17 de noviembre. Donde además se darán cita los máximos exponentes de la música latina y donde la Academia les reconoce el trabajo durante el año.

Se llevará a cabo una transmisión previa al Grammy 2022 en el Michelob ULTRA Arena en Mandalay Bay a las 7 p.m. ET y 6 CT que saldrá solo por Univision. Noche de Estrellas entrevistará a los nominados, hablarán de las proyecciones y hasta los secretos de lo que se esté desarrollando lo podrán saber gracias a que Clarissa Molina estará reportera detrás del escenario. La dominicana le contará todo a sus compañeros Chiqui Delgado y el conductor de El Gordo y La Flaca entre otros. View this post on Instagram A post shared by Univision (@univision)

Latin Grammy, la fiesta de la música latina

La cadena Univision regresa para inaugurar la noche más importante de la música latina con presentaciones musicales imperdibles, entrevistas en la alfombra roja y el brillo y el glamour de los nominados y ganadores por primera vez en la alfombra roja antes de los Latin Grammy 2022. El espectáculo comenzará a las 7pm. ET y PT, seguida de la 23.a Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos a las 8 p. m. Hora del Este y del Pacífico.

Este año como muchos antes, los consentidos de la televisión hispana: Chiqui Delgado, Raúl De Molina y Borja Voces darán vida, brindarán humor y mucha suerte a los artistas que pasen por la NOCHE DE ESTRELLAS. El popular actor, presentador y personalidad televisiva mexicano Adrián Uribe hará también apariciones. El adelanto de Latin Grammy incluirá entrevistas con los primeros ganadores. View this post on Instagram A post shared by Borja Voces (@borjavoces)

Para establecer el tono de la noche en la alfombra roja, la cantautora mexicana y nominada por primera vez al Latin Grammy por Mejor Álbum de Ranchero/Mariachi Majo Aguilar debutará en la Noche De Estrellas con una presentación especial junto a Banda Los Sebastianes, quienes están nominados con Chiquis Rivera en la categoría a Mejor Álbum Banda e interpretarán “Mi meta tú”. Adicionalmente, el cantautor y rapero Arcángel contará con una presentación especial de su exitosa canción “Amor ciego”. View this post on Instagram A post shared by Univision (@univision)

Además, como anticipo de la entrega de premios, Starry Night cubrirá algunos de los principales eventos de la Semana de los Grammy Latinos previos a esa noche. La nominada al Latin Grammy Anitta, Luis Fonsi y Laura Pausini también estarán presentes en Noche de Estrellas. La presentadora de la ceremonia será Thalia. View this post on Instagram A post shared by The Latin Recording Academy (@latingrammys)

Sigue leyendo:

Quién es Ángela Álvarez: a sus 95 años es la artista más longeva nominada al Latin Grammy

Bobby Pulido nominado a Latin Grammy se confiesa: “Ser tejano y poder triunfar a nivel internacional es muy difícil”

Danna Paola dio un valiente mensaje en contra de la violencia de género en los Latin Grammys

Clarissa Molina cumple el sueño de conducir el backstage de Latin Grammy, y ahora va por un Oscar