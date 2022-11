Tanya Charry de ‘El Gordo y La Flaca’ por fin reveló el sexo de su bebé, es…

Con una sonrisa de oreja a oreja, la reportera Tanya Charry dio a conocer el sexo del pequeño que espera junto a su esposo Sebastián Jiménez, esto durante la más reciente transmisión del programa ‘El Gordo y La Flaca’.

Fue durante la última emisión del programa de espectáculos que la presentadora confesó que se convertirá en madre de un varón, desatando la emoción de todo el equipo.

No pasó mucho tiempo antes de que Tanya Charry se sincerara sobre la reacción que mostró ante la noticia. “Es una bendición increíble. Nosotros pudimos haber escogido el sexo pero le dijimos al doctor: ‘escójalo usted'”, contó la colombiana de 47 años.

Durante su charla con People en Español, la conocida periodista detalló que en ningún momento se sintió presionada, pues la ilusionaba la idea de tener tanto un niño como una niña. Eso sí, ahora que sabe sobre la llegada de un varón, le emociona la conexión que formará con su esposo.

“Pensaba si es niño es perfecto porque tendríamos la parejita como dicen, y Sebas va a tener a quien vestir con la camiseta del Manchester United, y va a tener con quien jugar y ver fútbol todos los fines de semana”, agregó.

Al ser cuestionada sobre los posibles nombres de su pequeño, Charry confesó que el amor de su esposo por el futbol jugará un rol muy importante a la hora de nombrar a su hijo. Y es que Sebastián es fanático del Manchester United y de su jugador estrella, Cristiano Ronaldo, razón por la que quieren ponerle ‘Cristiano’ al bebé.

“Al principio Zoé y yo no queríamos, pero después yo empecé a analizar el nombre y viene de Cristo.. y tenemos tanto que agradecer a Dios y Cristo que dije: me parece súper”, destapó Tanya Charry. “Pero el problema ahora es que como Cristiano se quiere ir del Manchester, ahora Sebas ya no quiere ponerle ese nombre. ¡Después que me había convencido! A mi me gustaría mucho ponerle Sebastián. Me encanta ese nombre”, finalizó.

