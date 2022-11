Así es por dentro Tía Panchita, la clínica de la que Chyno Miranda fue sacado por la Policía

En los últimos días el cantante venezolano Chyno Miranda, de 37 años, ha dado mucho de qué hablar, pero no por su regreso a los escenarios o por el lanzamiento de un nuevo disco, sino por las condiciones en las que salió de la clínica de rehabilitación Tía Panchita, donde permaneció internado por casi un año.

Se dice que fue sacado del lugar y puesto a disposición del Estado por las condiciones precarias en las que lo tenían, sin embargo, la propia clínica aseguró que si Chyno recae será culpa total de su pareja actual, Astrid Falcón, y de quienes hayan autorizado su salida del lugar, la cual se produjo a través de un procedimiento judicial y con ayuda de elementos de la Policía.

A todo esto… ¿cómo es en realidad el centro de rehabilitación Tía Panchita? Aquí te lo contamos.

El centro de rehabilitación tía Panchita se ubica en la ciudad de Caracas, en Venezuela, y se autodenomina una casa de vida, es decir, un lugar que tiene como misión dar vida a esas personas que, por una u otra razón, se estaban haciendo algún tipo de daño por sus problemas con cualquier tipo de adicción.

El lugar, por lo que se puede apreciar en las fotografías publicadas por el propio centro de rehabilitación, está distribuido a lo largo de tress pisos y se accede a él tras pasar un portón negro y un camino de cemento rodeado de grandes e imponentes árboles.

A un costado de la entrada principal hay una especie de sala de espera, la cual está conformada por todo tipo de sillas y por una escultura.

En la zona de patio, que es donde los pacientes pasan parte de su tiempo, haya una media cancha de baloncesto, en la que frecuentemente se arman partidos. View this post on Instagram A post shared by Centro Tia Panchita (@rehabilitaciontiapanchita)

Ese espacio también cuenta con mesas de exterior para fomentar la convivencia, así como con espacios para que los pacientes reciban sus sesiones de terapia o para llevar a cabo ceremonias en la que se celebra a lo grande el alta de uno de ellos. View this post on Instagram A post shared by Centro Tia Panchita (@rehabilitaciontiapanchita) View this post on Instagram A post shared by Centro Tia Panchita (@rehabilitaciontiapanchita)

El comedor, por lo que pudimos apreciar, está conformado por bancas largas forradas con loseta y por mesas cubiertas con manteles de color rojo. View this post on Instagram A post shared by Centro Tia Panchita (@rehabilitaciontiapanchita)

Otro espacio que se ha mostrado es la sala de televisión, en la que, con la ayuda de una pantalla empotrada a la pared, los pacientes reciben pláticas por parte de los profesionales a cargo de su rehabilitación. View this post on Instagram A post shared by Centro Tia Panchita (@rehabilitaciontiapanchita)

También cuenta con diversas oficinas, desde donde laboran los empleados de las más diversas vocaciones. View this post on Instagram A post shared by Centro Tia Panchita (@rehabilitaciontiapanchita)

Los trabajadores, entre los que hay varios médicos, también gozan de su propio comedor. Este rinconcito esta dotado de mesas redondas. View this post on Instagram A post shared by Centro Tia Panchita (@rehabilitaciontiapanchita)

Aunque el centro de rehabilitación no ha mostrado las habitaciones del lugar, en un video difundido por ‘La Patilla’ se puede apreciar que sus paredes son de tabique.

Los dormitorios están conformadas por dos camas individuales con cabecera y base de tono marrón, así como con ropa de cama de color azul. También tienen dos mesas de noche, dos cómodas, ventilador de techo y aire acondicionado. Dar scroll para ver el tour por las habitaciones.

