Conoce El Cedral, la clínica donde trasladaron a Chyno Miranda a su salida de Tía Panchita

El intérprete venezolano Chyno Miranda fue trasladado en días pasados de la clínica de rehabilitación La Panchita a la clínica El Cedral, en lo que el Estado define quién se quedará con su custodia tras pasar cerca de 10 meses internado, a raíz de una neuropatía periférica que le afectó la movilidad, el habla y la coordinación motriz.

La nueva clínica, en la que se desconoce por cuánto tiempo estará, es privada, se ubica en la ciudad de Caracas y tiene 51 años en funcionamiento.

El Cedral se define como un espacio para el cuidado de la salud mental que cuenta con el equipamiento necesario para acoger pacientes psiquiátricos y su tratamiento, así como con amplias habitaciones, con áreas de tratamiento, con consultorios médicos y de residentes, con jardines y con espacios comunes.

La clínica se ubica al interior de una construcción de tres pisos, la cual llama la atención por su diseño arquitectónico y por sus protecciones en sus puertas y ventanas de estilo colonial.

Las habitaciones, en las que seguramente ha dormido Chyno en los últimos días, están dotadas de una cama individual con base y cabecera de color marrón, de una mesa de noche, de una cómoda y de una televisión empotrada a la pared.

Al igual los pacientes gozan en sus dormitorios de una sala de estar, de un clóset y de baño. View this post on Instagram A post shared by Clínica El Cedral (@clinicaelcedral)

En las áreas comunes, Chyno, así como el resto de los pacientes, tiene acceso a un un comedor, a un patio con mesas de jardín y mucha vegetación, a áreas verdes, a una sala de estar con televisión, a una sala de cine y de conferencias con capacidad para 45 personas, a una fuente, a un área para hacer gimnasia, a una cafetería al aire libre, entre otros espacios. View this post on Instagram A post shared by Clínica El Cedral (@clinicaelcedral)

¿Que tipo de servicios ofrece El Cedral?

Médico Psiquiatra permanente

Enfermeros especializados en psiquiatría

Terapia ocupacional especializada

Unidad de Cuidados Intermedios psiquiátricos para la atención al paciente agudo

Servicio de nutrición y diétetica

Unidad de tratamientos ambulatorios

Psiquiatría

Psiquiatría infantil

Psicoterapia individual y familiar

Medicina Interna

Psicología

Emergencias 24 horas

Consulta psiquiátrica y psicológica en línea View this post on Instagram A post shared by Clínica El Cedral (@clinicaelcedral)

Sigue leyendo:

Así es por dentro Tía Panchita, la clínica de la que Chyno Miranda fue sacado por la Policía

Albañil mexicano que triunfa en Canadá muestra las humildes casas en las que vivió en México

Conoce la mansión que Lizzo compró en Beverly Hills y que en el pasado fue de Harry Styles

Video: Maripily Rivera presume, junto a su novio, la decoración de su casa por Navidad