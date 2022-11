Ángela Aguilar luce su figura al máximo caminando en tacones y usando leggings negros

Para Ángela Aguilar cualquier momento y lugar son buenos para modelar un outfit, y ahora, a través de sus historias de Instagram compartió un video (grabado por ella misma) que la muestra caminando como si se encontrara en una pasarela, usando botines, leggings negros y un body, con el toque de sus accesorios como contraste.

La cantante fue invitada para presentarse en el espectacular show de la línea de lencería Savage X Fenty, que se grabó hace algunos días y que será estrenado en Amazon Prime Video el 9 de noviembre. En su cuenta de Instagram Ángela publicó un video y una fotografía que la muestran con el atuendo que eligió para el evento, y que fue del agrado de todos sus fans.

Por lo visto, en el plan musical Ángela Aguilar tiene lista una sorpresa, ya que también compartió una foto que la muestra al lado del cantante español Pablo Alborán. Ella no dio la razón de ese encuentro, pero sí escribió el texto “¡Que viva la música! – Guarden esta foto… ❤️” View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

