Belinda luce su retaguardia al usar un ajustado enterizo negro

El 4 de noviembre Belinda tuvo su primera presentación como invitada especial en el 2000s Pop Tour, y para la ocasión usó un ajustado enterizo de color negro con el que lució su espectacular figura. En varios videos publicados en Instagram se le puede ver alistándose para su intervención y hasta tocando la batería.

La semana pasada surgieron rumores acerca de una posible rivalidad entre Belinda y Paty Cantú pero eso finalmente no era cierto, ya que ambas cantantes se saludaron detrás del escenario y hasta posaron para las cámaras. También tuvo un encuentro con Dulce María, a quien no veía desde hace bastante tiempo. View this post on Instagram A post shared by 2000’s POP TOUR (@2000spoptour) View this post on Instagram A post shared by Belinda Web (@belindaweb)

En las últimas semanas Belinda ha estado muy presente en las redes sociales, ya sea por sus recientes sencillos o sus vistosas caracterizaciones, como el disfraz que eligió para Halloween basado en el personaje de Pinhead de la película “Hellraiser”, al cual le añadió su toque personal con un minivestido de látex negro. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

