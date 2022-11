Horóscopo chino de hoy 6 de noviembre: las predicciones para cada signo

Este domingo 6 de noviembre finaliza el mes del perro de metal, el regente del día será el cerdo de agua que traerá una energía adicional conocida como “Shi Extinto”. Esto ocasiona que las actividades que inicies hoy no tengan la suficiente “fuerza” para prosperar, así que es mejor actuar con prudencia.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

No olvides que, de acuerdo a la astrología china, el año no inicia el 1 de enero, sino que lo hace a la par del año solar, esto es, el 4 de febrero. Por esta razón, quienes hayan nacido entre esas dos fechas, tendrán como regente al animal del año anterior. Por ejemplo, si tu fecha de nacimiento es el 2 de enero de 1991, tu signo zodiacal es el caballo, pues para esa fecha aún no iniciaba el año de la cabra.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Posibilidades de romance tocarán la puerta de quienes nacieron en los años de la rata. Sin embargo, es posible que sean relaciones efímeras ya que la energía de hoy no es la más favorable. Es mejor que prefieran entablar una relación de amistad con esa persona, y tal vez, con el tiempo, pueda transformarse en un gran amor.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Es un día propicio para que el buey descanse y recargue su energía. Traten de pasar tiempo con su familia y en contacto con la naturaleza. Procuren caminar sobre el césped, la arena o abrazar un árbol, ya que esto les permitirá reconectar sus centros energéticos inferiores y “poner los pies en la tierra”, pues últimamente han tenido sus pensamientos y emociones disipados, como si fueran globos.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La estrella de los conflictos acompañará a los regentes del año. Esto provocará que estén irritables y con “ganas” de discutir por cualquier situación que se les presente. Es muy importante que controlen sus emociones, especialmente frente a terceros, pues podrían terminar involucrados en discusiones y confrontaciones delicadas. El aceite de lavanda o pachulí les ayudará a estar calmados y ser pacientes.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Una persona cercana podría hacerle al conejo alguna propuesta relacionada con dinero. Si bien puede sonar bastante tentadora el cerdo le sugiere a las liebres que es mejor que no la acepten, ya que no solo perderían su inversión, sino que también pondrán en riesgo la relación. Hoy también deberían evitar las compras innecesarias.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Si bien es domingo, el regente del día le sugiere al dragón que si tiene alguna tarea pendiente es mejor que la termine. No inicien la semana con obligaciones atrasadas pues esto podrían generarles llamados de atención y conflictos con superiores. Si necesitan viajar es mejor que sean muy cuidadosos con sus pertenencias pues se pueden extraviar.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El cerdo es el antagonista de la serpiente. Con este choque entre ambos animales y con la energía adicional de hoy, es mejor que los regidos por la serpiente prefieran el descanso, quedarse dentro de la rutina normal del día y evitar iniciar actividades importantes. En la medida de lo posible, eviten visitar sitios de baja vibración energética.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El caballo podría verse envuelto en alguna discusión sin sentido con su pareja. Un ataque de celos que no tiene asidero, por parte de alguno de los dos, ocasionará reclamos injustificados y distanciamiento. Puede parecer algo complicado, pero es importante que tengan en cuenta que si la relación llega a su fin es porque era lo mejor para ambos.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Las mujeres cercanas a los regidos por la cabra serán cruciales este día. La energía de la luna acompaña a las ovejas y, por lo tanto, podrán encontrar consejo, apoyo y hasta la solución a algún problema que vienen cargando, si se acercan a ellas y escuchan sus consejos. Las cabras de 1979 deberán ser muy cuidadosas al momento de conducir o practicar alguna actividad de riesgo.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Es importante que el mono tenga presente que “no por levantarse más temprano, amanece más rápido”. El afán por alcanzar algún objetivo solo les traerá inconvenientes y, curiosamente, retrasos. El cerdo les sugiere que sean pacientes y vayan a la par de la vida, esa es la velocidad perfecta. Los monos de 2004 podrían versen involucrados en algún problema por un comentario de más en alguna red social.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Quienes nacieron en los años del gallo deberán ser muy precavidos frente a los comentarios de sus familiares. Hay alguien cercano que quiere entorpecer su relación amorosa y podría decir algo inapropiado sobre su pareja. Reciban sus palabras con objetividad, no crean todo lo que escuchan y prefieran guardar silencio. No vale la pena enfrascarse en una discusión.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Es importante que los perros se mantengan alejados de los cotilleos y chismes. Por más cosas que tengan que decir sobre alguien, el cerdo les sugiere que se las guarden. Cualquier comentario será tomado por el resto de personas de una manera errónea y provocará que los perros se vean envueltos en problemas y reclamos.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El regente del día podrá aprovechar la energía para terminar pendientes. Tiene varios proyectos iniciados, relacionados especialmente con su casa y familia, y es necesario que los concluyan antes de que se termine el año. También es recomendable que pasen un tiempo con su pareja, hay algunos asuntos en los que es necesario ponerse de acuerdo.