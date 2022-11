Joana Benedek, la sexy villana de las telenovelas, reaparece a los 50 años para presumir su lujosa boda

La actriz rumana, Joana Benedek, se convirtió en el centro de atención durante este fin de semana debido a que se casó en medio de una majestuosa boda a la que asistieron varios famosos como Maribel Guardia, Shanik Berman y el productor Emilio Larosa.

Aunque fue una de las villanas de las telenovelas más destacadas debido a su talento frente a las cámaras, además de poseer una impactante belleza, Joana Benedek se retiró de la actuación en 2012 para enfocarse a la espiritualidad. Sin embargo, el pasado viernes 4 de noviembre volvió a colocarse bajo los reflectores para presumir su lujosa boda en la que lució espectacular a sus 50 años.

La actriz se casó con Javier Vargas, con quien se dejó ver públicamente a través de sus redes sociales a partir de enero de 2022, y aunque había mantenido bajo absoluta discreción su vida personal sorprendió a sus admiradores con la noticia de su boda.

La ceremonia religiosa se convirtió en uno de los momentos más emotivos ya que llegó al altar del brazo del famoso productor mexicano Emilio Larrosa con quien trabajó en varias telenovelas como ‘Amigas y Rivales’ y su última participación en ‘Dos Hogares’. Se sabe que la esposa de Emilio Larrosa fue la madrina de la boda mientras que la mamá de Joana Benedek viajó desde Rumania para presenciar el enlace matrimonial.

De acuerdo con la periodista Shanik Berman, después de la boda religiosa que se realizó bajo la Iglesia Ortodoxa, religión que practica la actriz, los invitados fueron dirigidos en una lujosa recepción en la que el escenario estuvo “lleno de creatividad”, mientras que horas más tarde apreciaron un espectáculo de fuegos artificiales.

“En la boda más Preciosa y romántica, luces de bengala, fuegos artificiales y amor puro”, escribió la también conductora junto a una serie de fotografías del evento.

Otra de las grandes invitadas de la noche fue Maribel Guardia, quien a través de su cuenta de Instagram compartió algunas fotografías en las que aparece posando junto a su esposo, Marco Chacón, y por supuesto la pareja de recién casados.

Para la ocasión, la actriz y cantante costarricense apareció luciendo un ajustado vestido rojo que resaltó nuevamente su belleza.

“En la boda de mi preciosa amiga Joana Benedek y Javier. Que Dios los bendiga y que sean felices por siempre, son una pareja linda y llena de luz”, escribió Guardia. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

