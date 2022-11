Sin ropa interior, Chiquis Rivera lució sus curvas en un enterizo blanco y lleno de transparencias

Sin duda Chiquis Rivera fue una de las invitadas más especiales en la entrega de los Premios de la Radio 2022, y causó sensación al presentarse en el escenario luciendo su figura en un ajustado enterizo blanco y con transparencias que dejó ver que no llevaba ropa interior. Ella también cantó con Espinoza Paz, a quien no veía desde hace tiempo.

Aunque la cantante no ganó el premio por el que estaba nominada, sí recibió uno para su mamá -la fellecida Jenni Rivera-, dando un emotivo discurso en el que resaltó la importancia de ésta como artista: “Mi mamá nació en este escenario, le dieron ustedes la oportunidad. Gracias a ella, yo como hija, obviamente muy orgullosa, estoy muy agradecida con ella porque luchó para todas nosotras”. View this post on Instagram A post shared by Premios De La Radio (@premiodelaradio)

A su llegada a la alfombra roja Chiquis se lució con otro de sus llamativos outfits: un minivestido negro con flecos dorados, que complementó con botas altas. Y al final de la ceremonia posó muy contenta sobre unos baúles para el equipo de sonido. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_) View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

