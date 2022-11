¡A Nicky Jam le hicieron brujería¡ Su ex Aleska lo iba a hacer beber orina en ayuna

La periodista Mandy Fridmann había revelado el escándalo entre Miguel Mawad, Gaby Espino y la modelo también venezolana Génesis Aleska Castellanos. Para ese entonces, el caballero acusó a su ex de haberlo golpeado en medio de una discusión después que la modelo abandonara al cantante de reggaeton Nicky Jam y volviera con el empresario. Ahora se viralizó un video de una supuesta brujería que estuviese haciendo Aleska, donde una vidente le sugirió hasta darle orina para beber.

Ella dio una entrevista exclusiva a Enrique Santos, locutor de Miami, y dijo que ella efectivamente sí había regresado con Miguel Mawad pero en el camino se dio cuenta que: “No había cambiado ni un poquito”. Aleska Castellanos ventiló que el mismo había hablado también de su ex, la actriz y presentadora venezolana Gaby Espino. Pero ahora, en medio del lleva y trae de Mawad y Castellanos, el empresario viralizó un video donde Aleska habla de “brujería”.

“¿Cómo podemos hacer para alejar a Larry de su vida?”, pregunta Aleska a la vidente. “Haciendole un trabajo de separación con un pote que yo preparo”, responde la mujer cuyo nombre aún no se conoce. “Eso lleva hasta p***** de perro de gato, de gallo fino… Pimienta voladora“. Además aconsejó a la venezolana para que le diera orina en ayuna. View this post on Instagram A post shared by Enrique Santos (@enriquesantos) Deslizar a la derecha.

“Qué Nick Rivera Caminero que no deje de pensar en mí, que me extrañe, que quiera volver conmigo desesperadamente…. Que necesite hacerme el amor.. que solo se le levante el miembro conmigo…”, se le escucha decir a la modelo venezolana. La vidente hace una especie de oración en nombre del cantante de género urbano, Nicky Jam. En la misma básicamente se convocaba a que el corazón y cuerpo del mismo fuese solo para Aleska. View this post on Instagram A post shared by Revista Ronda (@revista_ronda)

Hay otro clip en el que se menciona que un caballero es malo en la cama. Horas después que se viralizara el video que compartió Miguel Mawad, Aleska salió a defenderse y aceptó que cometió un error, al tiempo que respondió a varios de los usuarios de redes sociales que la señalaron y le hicieron críticas por la supuesta “brujería”. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

Además indicó que el malo en la cama es Miguel Mawad (al que ella se refirió como: “Mala cama”) La modelo se encontraba al parecer en una playa iniciándose en el kitesurf cuando el venezolano compartió la videollamada de Aleska. View this post on Instagram A post shared by Revista Ronda (@revista_ronda) Deslizar a la derecha.

Hasta el momento de cierre de esta nota, el puertorriqueño Nicky Jam no ha hecho alguna declaración oficial sobre el hecho. Recordemos que también que al principio de su relación con Aleska, se dijo que la modelo venezolana era amiga de la prometida que Nicky tuvo en ese momento y quien también es modelo, la norteamericana Cydney Moreau. Misma que en algún momento señaló de mala persona a la venezolana. View this post on Instagram A post shared by Cydney Moreau (@cydrrose)

Total que la polémica parece haberse instaurado en medio de este triángulo amoroso que tiene varias artistas. Por lo pronto, nosotros les dejamos el videoclip de “Sin Novia” Nicky Jam, donde la modelo es la espectacular venezolana Genesis Aleska Castellanos.

