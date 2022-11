Carmen Villalobos luce su retaguardia al tomar el sol, usando un microbikini de rayas

Antes de comenzar a trabajar en su nuevo proyecto Carmen Villalobos decidió irse a la playa para disfrutar de los rayos del sol. Ella compartió en su cuenta de Instagram varias fotos en las que aparece descansando en un camastro, usando un microbikini de rayas y luciendo su retaguardia. El mensaje con el que complementó las imágenes fue: “Domingo de Sabrosura Tropical 💋💃🏻”.

Hace algunos días la bella actriz colombiana viajó a Tulum, y desde ahí publicó fotos en las que presumió su escultural figura, esta vez con un bikini de color rosa. Su look lo complementó con un sombrero y posó en unas escaleras que conducían al resort donde se hospedó. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

Carmen Villalobos regresará a la televisión muy pronto, en la segunda temporada del programa “Escuela imparables” en el que funge como conductora; mientras tanto sigue publicando en TikTok, una red social que reserva para los videos en los que se muestra bailando sensualmente. Un clip que la muestra luciendo un colorido outfit lleva más de dos millones de reproducciones. @cvillaloboss #cosasquepasan #carmentiktok #foryou #fyp ♬ Fruit de la passion – Francky Vincent

