Chiquis Rivera llegó en top corto y causó estragos en su MixUp de México

Si hay algo que ama hacer Chiquis Rivera es estar muy cerca de sus fans. La hija de Jenni Rivera tiene como ejemplo la importancia que es retribuirles el amor que los mismos dan a sus artistas favoritos. Así que la Abeja Reina se fue hasta México para un MixUop.

Llena de mucha alegría y energía, Chiquis arribó a un centro comercial en México y mostró su disco, se tomó fotos con un gran número de fans, mismos que no eran pocos. Ahí la multitud se concentró y gritaba por la cantante de regional mexicano, quien después de una corta espera apareció en la tarima con un top corto, jeans y chonguitos en la cabeza. View this post on Instagram A post shared by Izrrahelitö Villavicenciö (@izrrahelito)

“Son la miel que endulza mi vida….. Infinitamente … GRACIAS!!! Gracias por tanto amor. Gracias por existir! Mi #BeeHIVE es el mejor del mundo mundial. Recuerden, SU #BBN1 los adoraaaaaaa FOR LIFE!”, dijo la bella Chiquis. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis Rivera en Los Premios de la Radio 2022.

La ex Lorenzo Méndez fue una de las invitadas estrella en la ceremonia que premia a los máximos exponentes del regional mexicano. Ahí presumió varios atuendos que iban desde leggins ajustados, hasta vestido cortito y botas. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Días antes llegó forrada de jean para los ensayos en la ciudad de México e hizo que muchos botaran la baba. La cantante aprovechó ese viaje para quedarse haciendo promoción y seguir trabajando arduamente. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

No es un secreto que la cantante nacida en Los Ángeles pero de origen mexicano es una de las artistas más solicitada en las galas de premiaciones en los últimos meses. Recordemos que pasó por los Premios Billboard a Música Latina 2022, Premios Juventud 2022 y Univisionarios. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Ahora Chiquis Rivera estará la semana que viene en Las Vegas, pues está nominada a un Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Música Banda. Así que seguro demos a conocer todos los pormenores de la Abeja Reina en el evento que se transmitirá por Univision. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

