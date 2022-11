Elvis Crespo lanza nueva versión de “Suavemente” 25 aniversario para Amazon Music

Exclusiva

Amazon Music sigue celebrando el legado de artistas latinos que abrieron el camino a las nuevas generaciones. Al mismo tiempo, el merenguero puertorriqueño Elvis Crespo está celebrando 25 años de carrera artística y Amazon ha decidido hacerlo parte de su selecto grupo de músicos que, sin importar la barrera del idioma, trascendieron fronteras y redefinieron la historia de la música.

En conversación exclusiva con La Opinión, Elvis Crespo nos contó su percepción sobre el mercado actual de la industria de la música. También sobre este reconocimiento que le está haciendo Amazon Music. Así como también el tributo que le rindió el artista más mencionado en este momento a nivel mundial, Bad Bunny al recrear parte del videoclip de “Suavemente“.

EA: A lo largo de tu carrera has tenido varias pausas por distintas razones, ¿qué sentiste cuándo una empresa como Amazon te llamó? Tomando en cuenta que te colocó en una lista de personas que han cambiado la industria musical no solo latina. De hecho compartes mención al lado de artistas como Celia Cruz, Juan Gabriel, Shakira, Selena.

EC: Me pides que sea corto pero me has hecho una pregunta que es imposible que lo sea. Tú no estás pendiente de lo que yo hago porque llevo 25 años sin parar de trabajar y segundo, agradecido con Dios y la oportunidad que me da de que una empresa como Amazon se interese por mi contenido. Me siento afortunado y agradecido. Lleno de mucho entusiasmo. Siempre en la jugada. “Suavemente” se reinventa sola. Es una canción especial. Me siento feliz de que Amazon cuente con esta nueva versión.

EA: Tú mismo has hecho demasiadas versiones de tu propia canción. Cuando salió se mantuvo en el tope de las listas latinas de Billboard y eso la hizo que estuviese de segunda por debajo de la canción “El Costo de la vida” de Juan Luis Guerra. Al ser un puertorriqueño que hace merengue, ¿sentiste algún tipo de recelo por parte de músicos dominicanos del género merengue?

EC: Nunca sentí ese rechazo. Al dominicano le gusta la buena música y, cuando yo me meto al estudio voy a hacer buena música. Además cuento con recursos de República Dominicana. Con músicos dominicanos. El disco mío, “Suavemente”, los coros los grabó Henry García, considerado como uno de los mejores coristas de la República Dominicana. José Díaz grabó las percusiones. Darío que tocó con Ramón Orlando, etc… La música que yo he hecho prácticamente tiene una influencia muy marcada de la República Dominicana. No es que ellos lo sepan, es que ellos lo sienten cuando escuchan la música que yo hago. Siempre he sentido mucho cariño y respeto.

EA: Justo ahora que hablamos del merengue, con el crecimiento del género urbano, se rumoró hace un tiempo “en pasillos” que La Academia Latina de la Grabación (Latin Grammy) estuvo preocupada porque no se presentaron suficientes prenominados con propuestas en merengue. ¿Escuchaste algo de esto. Qué opinión le mereces. Crees que a los jóvenes no les interesa ese género?

EC: Ahora tenemos a Rosalía, Bad Bunny, Ryan Castro, entre otros haciendo merengue. Los recalls que yo tengo en mis redes sociales de productores solicitando sesiones de estudio es impresionante. Quizá en el mainstream hay géneros que revolucionan y se hacen sentir, pero la gente se cansa y quiere escuchar otras cosas. En mi caso gracias a Dios yo he tenido mucha consistencia y he podido llenar la nevera de los míos gracias a la música que hago. Esto es cíclico. Ahora mismo el merengue está hot, está cool. Ahora mismo tú ves a Bad Bunny haciendo un video influenciado en una canción de merengue. En ese sentido me siento muy contento. Yo soy de momento presente. Ya lo que pasó, pasó. El mañana no ha llegado y en este momento es un gran momento para sacar buena música y que vengan proyectos nuevos y que la percepción de manera orgánica vaya cambiando.

EA: Me hablas de Bad Bunny que te hizo un pequeño homenaje. Aunque creo que nada que venga de Bad Bunny es pequeño. Por el contrario, guste o no, todo es masivo. El ruido que hace él como artista es increíble, ¿qué tomas y qué no de esta nueva generación de músicos?

EC: De todos se aprende. Yo no me las se todas. Vivimos en un mundo cambiante. Quizás referencias como David Pabón cuando cantó “Aquel viejo Motel” o Lalo Rodríguez cuando cantó “Devórame otra vez”. Quizás las letras tan sugestivas (refiriéndose a esas y a las de los nuevos artistas también) no las critico sino que tengo que tener un filtro. Tengo una nena en casa de 10 años que está escuchando música. No las critico. Hay expresiones artísticas diferentes. Yo fui al Museo del Prado y vi Saturno devorando a su hijo y tú dices: -¿Pero qué estaba pensando este artista cuando pintó esto?- Son manifestaciones artísticas que se dan. Vivimos en un mundo donde el ser humano es sumamente curioso. La juventud con tanta información que está recibiendo y con los teléfonos en la mano todo el tiempo tratan de sobresalir. En ello han encontrado una vía de, aunque suene fuerte decirlo, hacerse sentir.

Elvis Crespo sigue a la vanguardia de la música. Se le ve increíble como si los años no pasaran por él. Ha crecido a los largo de estos 30 años como músico y como artista. Su madurez se me percibe en el conocimiento que tiene de la industria y lo mejor de todo es que el puertorriqueño está preparando sorpresa para sus fans como presentaciones y canciones nuevas. View this post on Instagram A post shared by Elvis Crespo (@elviscrespolive)

