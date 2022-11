Horóscopo chino de hoy 7 de noviembre: las predicciones para cada signo

La semana inicia dándole la bienvenida al mes del cerdo de metal, quien hoy se combina con la rata de madera como regente del día. Esta unión de energías será beneficiosa para el inicio de dietas, organizar algún espacio de nuestra casa e, incluso, terminar relaciones que ya no nos aportan nada positivo.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Hay algo adicional que debes tener en cuenta al momento de buscar cuál es tu signo zodiacal, y es, el día de nacimiento. Ya que, para la astrología china, el año no inicia el 1 de enero, a la par del calendario gregoriano, sino que lo hace el 4 de febrero. Por esta razón, quienes hayan nacido entre esos dos días, estarán regidos por el animal del año anterior, y es que técnicamente, nacieron en el año anterior.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La rata, como regente del día, inicia no solo el mes sino el ciclo de los doce animales. Esta energía de “nuevos comienzos”, le dará la posibilidad a los regidos por este animal de llevar a cabo todas las actividades necesarias para darle un giro a su vida. Si están pensando en cambiar de trabajo o emigrar hacia otro país, por ejemplo, hoy encontrarán opciones y herramientas que les ayuden en ese cometido, así que no desaprovechen la oportunidad.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La semana inicia con muchas responsabilidades a cargo de los bueyes. Tareas que trae de días atrás y otras nuevas coparán todo su día. Es importante que se organicen y busquen apoyo para poderlas llevar a cabo. Eso sí, eviten postergar cualquier obligación, ya que esto solo les ocasionará más acumulación y, además, que sus superiores pierdan la confianza en ustedes.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La energía se calma este día para los regidos por el tigre. Se sentirán más tranquilos y con ánimos de acercarse a sus amigos. Prefieran pasar el rato con las mujeres más cercanas de su círculo, pues en ellas encontrarán los consejos que necesitan para solucionar varios asuntos que tienen pendientes. También es un excelente día para aquellos tigres que tienen pareja, pues pueden consolidar la relación.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

La rata le sugiere al conejo que sea muy cuidadoso con lo que dice y firma hoy. La estrella de los litigios los acompaña y podrían verse envueltos en algún problema de tipo legal. Por más apurados que estén o más rutinario que sea, lean muy bien cualquier documento y, manténganse alejados de los comentarios en redes sociales.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Los dragones solteros serán quienes más favorecidos se vean este día. La rata les traerá muchas posibilidades de nuevos romances. Lo que sí les sugiere la regente del día es que se muestren tal como son, no oculten nada de su personalidad, pues de hacerlo podrían llevar al traste la nueva relación. Los dragones que ya tienen pareja, es muy importante que se cuiden de las tentaciones.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Libre del choque con el cerdo, la serpiente iniciará la semana con el pie derecho. Nuevos proyectos y posibilidades tocarán a su puerta y le permitirán equilibrar su presupuesto para lo que resta del año. Eso sí, eviten asociarse con otras personas, pues de lo contrario la energía se disipará y podría traer estafas y robos. El trabajo en solitario es la mejor opción.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Con la rata en su contra, es mejor que los caballos inicien la semana con “pies de plomo”. Lo más recomendable es que se mantengan dentro de su rutina y, en la medida de lo posible, aplacen las reuniones, ya que podrían llevarse a cabo de tal manera que se vuelvan en contra del caballo. Enciendan una vela blanca temprano en la mañana para que les ayude a equilibrar la energía.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

El día es apropiado para que quienes nacieron en los años de la cabra les pongan fin a relaciones que no les aportan nada positivo. Desde falsas amistades hasta romances, hoy, las ovejas podrán desapegarse sin causar y sin causarse daño. Incluso, la rata les ayudará a poner distancia con miembros de su familia que solo les roban energía.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El mono inicia un nuevo mes viendo más cerca el fin del año de su antagonista. Los aprendizajes han sido muchos, pero es importante que no bajen la guardia y sigan trabajando en su crecimiento. Por esta razón, la rata les sugiere que inicien o retomen alguna capacitación que tengan pendiente, pues en lo que resta de este año y el próximo, que será regido por el conejo, las oportunidades que se les presenten dependerán de qué tan preparados estén.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Algunas personas se acercarán al gallo pidiéndole ayuda. Por más atareados que estén no la nieguen. Recuerden que en la medida que se da se recibe, y más adelante podrían necesitar el apoyo de esta persona. Por otro lado, eviten hablar sobre sus planes, pues hay personas que están pendientes de todos sus movimientos para “torpedearlos”.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El amor pondrá de cabezas a los regidos por el perro. Hoy tendrán todas las oportunidades para que Cupido haga su trabajo. Conocerán personas, se sentirán atraídos por algún compañero de estudio o de trabajo, se reencontrarán con un nuevo amor. Todo es posible este día. Sin embargo, los perros que ya tienen una relación estable deberán ser cuidadosos, pues la estrella del romance no distingue si están o no comprometidos.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La rata le sugiere al chancho que sea muy cuidadoso con sus finanzas. Los gastos y compras este día podrían incrementarse y con esto, desbalancear gravemente su presupuesto. Analicen muy bien si realmente es necesario o no hacer ese gasto. Otra sugerencia que les da la regente del día es que no pidan prestado dinero y menos a un familiar o amigo, pues podrían no cumplir adecuadamente el compromiso y deteriorar la relación.