Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 7 de Noviembre de 2022

03/21 – 04/19

Tendrás la posibilidad de avanzar siempre que mantengas a raya tu individualismo y las actitudes autoritarias. Asegúrate de que las decisiones que tomes no estén basadas en caprichos, enojos o deseos egoístas. Hoy la consigna es que aprendas a controlarte.

04/20 – 05/20

Estás finalizando un ciclo lunar, así que estarás un poco más cansado. Ahora no tomes decisiones importantes ni te involucres en proyectos ambiciosos. Presérvate de las influencias negativas que haya en el ambiente y haz oídos sordos a los chismes que circulan a tu alrededor.

05/21 – 06/20

Tendrás energía y voluntad para emprender nuevos proyectos. Te ayudará a conseguir lo que te propongas el autocontrol y una dosis extra de astucia. Verás el aspecto sombrío de la gente que te rodea, pero no debes permitir que esto te amargue.

6/21 – 7/20

Se presentarán nuevos desafíos y tendrás que esforzarte para obtener ese objetivo que tanto ambicionas. Alguien de tu entorno se interpondrá en tu camino con estrategias y artilugios. No dejes que personas manipuladoras empañen tus logros o te difamen.

07/21 – 08/21

En lo relacionado con la justicia o temas legales podrías encontrarte con algunas piedras en el camino o con trabas burocráticas, así que busca asesoramiento con un profesional de gran experiencia. Presta mucha atención a los papeles que tengas que firmar para evitar problemas.

08/22 – 09/22

A la hora de hacer negocios podrían surgir conflictos o es factible que tengas roces con tus socios comerciales. Por otro lado, te sentirás con el deseo de develar algunos secretos. Será una buena ocasión para que investigues sobre auto conocimiento, psicología o esoterismo.

09/23 – 10/22

Recuerda que las relaciones humanas tienen las dos caras de la moneda y que cuando profundizas en el conocimiento del otro, también afloran sus partes oscuras. Acepta al otro sin temores, reproches o enojos y sufrirás menos. Y si algo te resulta inadmisible pon un punto final.

10/23 – 11/22

En tu vida cotidiana todo se desenvolverá de forma vertiginosa y tendrás que resolver varios asuntos sobre la marcha. Avanza sin perderte en detalles escabrosos. Si se produce algún conflicto entre tus compañeros de trabajo no acentúes más las grietas.

11/23 – 12/20

En el ámbito amoroso, si solo quieres divertirte y no pretendes nada serio, no juegues con fuego. Corres el riesgo de ser atravesado por la flecha de cupido. Si las cosas fueron planeadas como algo ocasional o pasajero ahora no será fácil cambiar las reglas de juego.

12/21 – 01/19

Para evitar roces en la convivencia, respeta el espacio de los demás, así como te gusta que respeten el tuyo. Trata de sacarte el traje gris y el pesado maletín del trabajo en los momentos que estés en familia porque está vida no sólo es deber y obligación.

01/20 – 02/18

A la hora del dialogo te toparás con profundos desacuerdos, así que piensa antes de hablar para no decir algo de lo que te puedas arrepentir. Si tienes que rendir un examen o prepararte para una entrevista no lo hagas a medias. Maximiza tu poder de concentración.

02/19 – 03/20

Pondrás el foco en los temas económicos, pero recuerda que este es un mundo muy competitivo y que nadie te regala nada, así que si quieres progresar deberás hacer valer los esfuerzos que realizas día a día. No des préstamos ni hagas gastos por adelantado.