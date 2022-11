Horóscopo de hoy para Sagitario del 7 de Noviembre de 2022

Sagitario (11/23 – 12/20)

En el ámbito amoroso, si solo quieres divertirte y no pretendes nada serio, no juegues con fuego. Corres el riesgo de ser atravesado por la flecha de cupido. Si las cosas fueron planeadas como algo ocasional o pasajero ahora no será fácil cambiar las reglas de juego.