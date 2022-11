Juanito El Millonzuki grabó con Ninel Conde el videoclip “De los pies a la cabeza” desde Miami

Exclusiva

El Millonzuki es el artista es el artista que revolucionó por su novedoso sonido Urban Ranch que fusiona al género regional mexicano con el género urbano. El cantante conversó con La Opinión y contó lo que implica esto en la música mexicana y sobre su experiencia de grabar “De Los Pies a la Cabeza” con la espectacular Ninel Conde.

Juanito El Millonzuki atraviesa un gran momento profesional y a propósito del estreno del tema grabado con “El Bombón Asesino” nos contó sobre su trayectoria y planes a corto y largo plazo.

EA: Lo urbano está de moda, ¿cuál es el mayor reto que ha encontrado haciendo un sonido urbano para el regional mexicano… tomando en cuenta que la competencia no es nada fácil?

JM: Para Juanito Millonzuki no hay competencia. Soy único. He creado un nuevo estilo y ritmo de música regional y música urbana. Soy un personaje que usa shorts, botas, es compositor y cantautor. No creo que tenga ningún rival.

EA: ¿Cuál cree que es tu mayor habilidad para destacar y por qué son muchos los que quieren tenerte en colaboraciones para el regional mexicano?

JM: Para colaborar con un artista, aunque te paguen, te tiene que gustar. Juanito el Millonzuki es un artista único al que muy pronto van a ver en un nivel muy alto. A veces esos artistas necesitan un giro en el estilo y el mío los reinventa.

EA: ¿En qué puntos siente que su música conecta con la Ninel Conde?

JM: La música mía conecta con Ninel Conde porque esa canción es una canción atractiva que habla especialmente de la mujer. Encaja perfectamente con ella. View this post on Instagram A post shared by Juanito El Millonzuki OFFICIAL (@juanitomillonzuki)

EA: ¿Qué experiencia le ha merecido trabajar con ese “mujeron con tanta trayectoria

JM: Es una gran experiencia tener la oportunidad de estar al lado de una gran mujer que le ha batallado a la vida. Qué chido que una mujer con ese rango tan alto le dé esa oportunidad a alguien como yo. View this post on Instagram A post shared by Juanito El Millonzuki OFFICIAL (@juanitomillonzuki)

EA: ¿Qué está escuchando actualmente?

JM: Soy muy positivo. Me gusta escuchar mucho cosas de Dios. Subirme a mi carro a escuchar la radio de mi pueblo o la radio deli rancho donde crecí. Me gusta tener esa conexión con mi pueblo y con mi gente. No escucho música negativa. Me gusta oír lo que yo compongo y me gustan Los Traviesos de la Selva porque cuentan historias reales

EA: ¿Qué artista admira del urbano y del regional respectivamente? Dime un artista de cada género con los que amaríaa trabajar.

JM: Uno de los artistas urbanos que más admiro por su talento y su trayectoria es Farruko. Me gust su energía y sus letras. Es un hombre de familia una persona que ha salido adelante y me encantaría hacer con él una canción. Del regional mexicano soy estándar. Si me pones con Ezequiel Peña, arriba de un caballo, invento una pinche cosa y me la aviento. Si me pones con Luis R. que canta puros corridos, yo voy a tratar de hacer una letra que sea positiva. Si me pones con un cumbiero haré una de mis locuras , porque estoy abierto pa’ toda la raza.

EA: ¿En qué proyectos anda y que me puedas adelantar algo?

JM: Estamos trabajando en la nueva canción “La Cumbia del Chacal”. Ya tenemos el video listo con Don Pedro Rivera, “La Cumbia del Río” con Los Pikadientes de Caborca. El remix con Grupo Klimax (za za za) y unas canciones rumberas con Los Karkis y andamos buscando a ver si se nos da hacer un remix de la cumbia “Oye Mujer”.

