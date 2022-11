Ángela Aguilar impacta usando un ajustado body azul con jeans holgados

Foto: David Becker for The Latin Recording Academy / Getty Images

Ángela Aguilar siempre causa sensación con sus outfits, y ahora acudió a una conferencia de prensa en Guadalajara usando unos jeans holgados y un ajustado body azul. A sus fans les encantó esa combinación, ya que ese atuendo informal puede adoptarlo cualquier chica.

La cantante mexicana también lució muy elegante con un vestido de color azul, que combinó con medias negras y zapatos de plataforma. Las fotos que publicó en su cuenta de Instagram causaron sensación y han obtenido hasta el momento más de 300,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

Hace algunos días Ángela Aguilar participó en el show de la firma de la cantante Rihanna Savage X Fenty, en el que usará prendas de esa línea. El evento se estrenará en Amazon Prime Video el 9 de noviembre, pero mientras tanto ella compartió en Instagram una fotografía y un promocional. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_) View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

