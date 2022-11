Dua Lipa posa en cuclillas, usando botas altas de látex

Dua Lipa ha obtenido más de dos millones de likes en Instagram gracias a una serie de fotos en las que aparece durante su visita a Japón, destacando una imagen que la muestra en cuclillas, posando muy sensual y usando unas largas botas de látex.

La cantante británica disfruta de la última fase de su gira mundial Future nostalgia, y después de lograr llenos totales en Nueva Zelanda ahora se encuentra en Australia; durante sus conciertos más recientes ella ha presentado un nuevo vestuario, en el que destacan ajustados enterizos y uno particularmente vistoso en color rojo.

En cada país en el que Dua Lipa presenta su show no olvida visitar los principales sitios turísticos; así, acudió a un zoológico australiano en el que aprovechó para tomarse fotos con varios animales. Ella compartió en Instagram las imágenes en las que carga un oso koala y que encantaron a sus seguidores. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

