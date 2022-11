María Chacón y las protagonistas de la telenovela “Cabo” se lucen en microbikini a bordo de un yate

La telenovela “Cabo” ha tenido un buen éxito desde su estreno, y las locaciones en playas -a altas temperaturas- han dado pie a que las actrices tomen el sol usando sexys atuendos. Ahora María Chacón invitó a sus coestrellas Bárbara de Regil, Sofía Rivera Torres y Eva Cedeño para posar a bordo de un yate, luciendo sus tonificados cuerpos en bikini.

La semana pasada la actriz mexicana acudió a una fiesta de Halloween, y para la ocasión optó por un disfraz consistente en un corset negro y medias de red, posando muy sensual y luciendo su retaguardia. Ella complementó su look con un maquillaje en tonos oscuros; poco después se dejó ver usando un minivestido. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1) View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon)

Desde hace tiempo María tenía reservada la fecha del 30 de octubre para asistir al Gran Premio de México; ella lució espectacular usando un minitop blanco y unas pantalones plastificados, presumiendo su gafete VIP. Junto a las imágenes que publicó en Instagram escribió tan sólo “run run”. View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon)

