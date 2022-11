Más abajo del ombligo, Thalia mostró su cinturita con corsé transparente a lo Psycho Bitch

La bella mexicana Thalía anda presumiendo el cuerpazo que se gasta a sus 51 años. Usó un look con el que mostró sus atributos por todos lados hasta más abajo del ombligo. Se trataba de un vestido rosa con corsé que denotaba su cinturita.

Recordemos que la mejor amiga de Lili Estefan anda en promoción de reciente tema musical. Por ello dijo en su cuenta de Instagram: “La Vie en Rose. Tres Psyco Bitch. Stream Disponible Ya”. Thalia hizo una sesión de fotos con un vestido que dejaba a la vista sus atributos. La intérprete de “Amor La Mexicana” volvió a loco a un gentío con sus transparencias. View this post on Instagram A post shared by ThaliaSodi (@thaliasodi.2023)

El videoclip de Pysco Bitch muestra a la cantante montada en una bola de club nocturno gigante vistiendo también un corsé. En otra imagen de la misma pieza usa una peluca corta y un traje de látex que dejaba poco a la imaginación . Sin duda, Thalia calentó las cosas por el Instagram y enloqueció a un gentío por esos alrededores. View this post on Instagram A post shared by thaliadiosaaztecadelamor (@thaliadiosaaztecadelamor)

Hace pocos días, la protagonista de Marimar posó desde Nueva York detrás de los avisos gigantes de este nuevo tema musical. “PSYCHO BITCHES así nos fue en Times Square. Gracias por todo el apoyo! Seguimos celebrandoooo sigo saboreando este momento”, escribió la esposa de Tommy Mottola. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Mismo que no para de apoyarla y auparla desde el comienzo de su relación. Justo hace 4 días cuando la actriz y cantante anunció el lanzamiento, Tommy le escribió corazones y fueguitos en la publicación de Instagram. Además de ser la mente maestra de todo lo que hace Thalia, Mottola es también su fan número 1. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

A pesar del éxito de la cantante de “Entre El Mar y Una Estrella”, no pierde su sencillez y humildad. Hace poco le celebraba el cumpleaños a su amiga Lili Estefan y, entre broma y broma, le arrancó las extensiones a la conductora de El Gordo y La Flaca. Por supuesto, todo fue parte del buen humor del que goza este par. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia) @thalia Mi flaca bella nunca se espero esto 🤓🤓🤓 ♬ Marimar – Thalia

Thalia estará justamente conduciendo la entrega de los próximos Premios Latin Grammy 2022 desde la ciudad de Las Vegas. La transmisión de los mismos saldrá por la señal y plataformas digitales de Univision. Por supuesto, sus fans están a la espera además haga una presentación con su nueva canción. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Mientras vemos si esto sucede, dejamos el video Psycho Bitch donde Thalía se luce en talento y explota la pantalla en belleza y sensualidad.

