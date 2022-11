Shakira se va con sus hijos a Miami. Llegó a un acuerdo con Piqué por la custodia

Después del retiro de Gerard Piqué del FC Barcelona, los abogados del futbolistas y los de su ex Shakira deliberaron durante más de doce horas para llegar a un acuerdo: la colombiana se queda con la custodia de sus hijos Milan y Sasha y se va a vivir a Miami.

Desde que se dio a conocer la separación entre Shakira y Piqué, los representantes legales de ambos no han parado de discutir un acuerdo conveniente. Finalmente el conflicto ha llegado a su final. Gerard Piqué cede la custodia a la intérprete de “Ojos Así” para que pueda viajar en diciembre con sus hijos e instalarse en Miami. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Entre los acuerdos logrados además de la patria potestad está que el catalán puede viajar cuantas veces quiera a verlos y los gastos de estos viajes se repartirán entre los dos. Según el periódico La Vanguardia, Shak y Piqué estarían próximos a emitir un comunicado oficial. View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

Shakira tiene todo listo en Miami

Desde que se hizo pública la separación, Shakira no paró de ir organizando todo en Miami para su llegada. En ningún momento desde que comenzó la batalla legal por sus hijos desistió de alcanzar su objetivo: dejar Barcelona y alejarse definitivamente de todo lo que la mantenga amarrada al país ibérico. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Esto incluye una pequeña remodelación en su mansión en Miami y el cupo en un colegio del estado de Florida para Milan y Sasha. Sin duda será un cambio fuerte para todos, pero que la colombiana y cantante de “Te Felicito” está dispuesta a atravesar.

Gerard Piqué asistió a la reunión con los abogados y la misma se prolongó por 14 horas, según el diario La Vanguardia. El mismo pudo evadir la presencia de los paparazzis a su llegada pero no a su salida. Así que lo tomaron desprevenido. A Skak también pero a diferencia del futbolista ella sonrió a la prensa. ¡Reaparece! Shakira, con gesto sereno, vuelve a sonreír en las primeras imágenes tras llegar a un acuerdo con Gerard Piqué por la custodia de sus hijos. La cantante se ha mostrado tranquila ante una nueva etapa que ya puede dar comienzo https://t.co/QRMZVmgKbI pic.twitter.com/sa3vxp8qss— Lecturas (@Lecturas) November 8, 2022

