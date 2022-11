Airbnb permitirá buscar alojamientos mostrando su precio total, sin esconder tarifas de servicio o limpieza

Airbnb comenzó a realizar una modificación en su sistema de reservaciones para que los usuarios puedan ver por adelantado el precio que pagarán, revirtiendo una elección de diseño que había enfurecido a muchos clientes.

Los cargos en la plataforma por conceptos de tarifa de limpieza y servicio, que se encontraban ocultas en los anuncios iniciales de los alojamientos, ahora se mostrarán desde el inicio de la búsqueda, según informó el director ejecutivo de la compañía, Brian Chesky.

“Te he escuchado alto y claro: sientes que los precios no son transparentes”, dijo Chesky en Twitter. “A partir del próximo mes, podrás ver el precio total que está pagando por adelantado”.

No obstante, en este desglose no se incluirá los impuestos, por lo que la cantidad anunciada, aunque lleve incluidas las tarifas, no será el final.

También habrá un cambio en el algoritmo de búsqueda para permitir a los viajeros clasificar las reservas por precio total, en lugar de un “precio por noche”.

“Irrazonables” reglas de limpieza

Airbnb también está tomando medidas enérgicas contra las reglas que los anfitriones pueden solicitar a sus huéspedes cuando se van. Las demandas de limpieza “irracionales”, como pedir a los huéspedes que se desnuden en la cama, laven la ropa o pasen la aspiradora, ya no están permitidas, dijo Chesky.

Por esta razón, la compañía no cambiará las tarifas que cobra, que incluyen tarifas de limpieza, tarifas de servicio, tarifas por huéspedes adicionales y cualquier impuesto estatal y local.

Tras el anuncio en Twitter, cientos de usuarios recibieron de forma positiva el cambio, pero otros se quejaron de que el precio “total” no permitiría visualizar de inicio los impuestos pagados en una reserva.

“¿Por qué no incluir los impuestos en el número de precio total que se muestra en la búsqueda?, decía un tuit. Otros consumidores solicitaron características como un programa de fidelización para viajeros frecuentes o la posibilidad de buscar estancias por tamaño de cama.

La compañía está saliendo de su trimestre más rentable, en el que obtuvo $1,200 millones de dólares en ganancias sobre $2,900 millones de dólares en ingresos.

A medida que la economía se desacelera, Chesky espera que más personas incluyan sus casas en la plataforma para obtener ingresos adicionales, dijo a los inversores el lunes.

También te puede interesar:

– Casa de Vecna de Stranger Things está disponible en el mercado inmobiliario: en cuánto se vende

– Airbnb sale de China a partir de julio en medio del rebrote por Covid-19 en el país

– Airbnb ofrecerá alojamiento gratuito y temporal para 20,000 refugiados de Afganistán