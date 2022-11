Horóscopo chino de hoy 9 de noviembre: las predicciones para cada signo

El tigre de fuego será el encargado de regir este miércoles 9 de noviembre y su energía nos ayudará a “equilibrar” la balanza a nuestro favor, especialmente si estamos en desventaja.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Cuando vayas a buscar cuál es tu signo según el zodiaco chino, ten en cuenta que para la astrología el año inicia el 4 de febrero, por lo tanto, si naciste antes de ese día, se considera que naciste el año anterior. Por ejemplo, alguien cuya fecha de nacimiento sea el 5 de enero de 1944, tendrá como animal regente a la cabra, pues aún no iniciaba el año del mono.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Actuar con humildad será la clave para que las ratas logren sus cometidos. Si aceptan que no siempre tienen la última palabra y que otras personas pueden saber más que ustedes, equilibrarán la energía a su favor y encontrarán las personas indicadas para materializar sus sueños. Recibirán una excelente noticia hoy.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Algunos quebrantos de salud podrían hacer que el buey cambie sus planes. Dolores de cabeza, incluso migrañas, los obligarán a bajar el ritmo y tomar las cosas con calma. Traten de descansar un poco más este día y beban mucha agua, de preferencia solarizada para que puedan sentirse mejor mucho más rápido.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El regente del día se verá favorecido y podrá presentar solicitudes y peticiones especialmente ante bancos, entidades gubernamentales y sus superiores. Aquellos tigres que están adelantando alguna negociación, pueden aprovechar el día para presentar contrapropuestas o tratar de llegar a algún acuerdo.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El tigre le sugiere al conejo que evite los encuentros con personas del pasado, ya que desequilibrará su energía, pensamientos y sentimientos. Tristes recuerdos llegarán a ustedes y los podría llevar a tomar decisiones inadecuadas. Si ven a alguien que hace mucho tiempo no veían, es mejor que traten de rehuirles de manera discreta.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Es un buen día para que los regidos por el dragón inicien una relación sentimental. Las buenas estrellas los acompañan y les auguran estabilidad y felicidad. Quienes ya tienen una pareja estable, el día es propicio para que den un paso más, como, por ejemplo, iniciar una convivencia o hablar de temas importantes concernientes a la relación.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El tigre, que no es muy buen amigo de la serpiente, no les hará el día muy fácil. Por esta razón, es mejor que sean cuidadosos con su presupuesto, no gasten de más ni gasten por gastar. Desequilibrar su billetera hoy les originará inconvenientes que les será muy difícil resolver. Igualmente, absténganse de pedir prestado dinero.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El tigre les recomienda que les pidan apoyo a las mujeres cercanas. Hay un asunto que no han podido resolver y el consejo de una de ellas será la clave para encontrar la solución. En la mañana podrían recibir una llamada o un mensaje que los obligará a cambiar de planes, pero no se dejen llevar por el momento, todo saldrá mejor de lo que esperaban.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Alguien con quien han estado saliendo en una relación informal, presionará para que den el siguiente paso. Es muy importante que lo hagan, pero siguiendo sus sentimientos. No ilusionen a nadie si no sienten algo especial por esa persona, ni tampoco dejen que el tiempo siga pasando, pues podrían perderla y será muy doloroso para ustedes.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

No es un día para que el mono emprenda nuevas actividades o lleve a cabo algo importante. Con dos tigres en su contra, mantenerse dentro de la rutina normal es la mejor opción. Igualmente, si deben firmar algún documento, léanlo muy bien o asesórense, para que no terminen involucrados en algún problema legal. Lleven con ustedes un cristal de obsidiana para aumentar la protección.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Quienes nacieron en los años del gallo podrían herir susceptibilidades por no saberse expresar. Su forma dura de hablar hoy podría estar mucho más exacerbada, llevándolos a decir las cosas de una mala manera. Si no se fijan al momento de hablar alejarán a una persona importante en sus vidas y será muy difícil que vuelvan a recuperar la relación.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El tigre le sugiere a los perros que se “cuiden la espalda”. En su trabajo hay alguien que quiere dañar su reputación y hoy podrían lograrlo. Eviten cualquier comentario o actuación que los deje en entredicho. Por el contrario, prefieran el trabajo en solitario. Otra importante recomendación es que sean muy puntuales y cumplan con todo lo que se comprometieron.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La estrella de los percances acompaña a los chanchos este día. Así que, es mejor que conduzcan y caminen con precaución, evitando cualquier distracción. Los retrasos e imprevistos de última hora podrían hacerlos llegar tarde a citas importantes, por esto, el tigre les sugiere que salgan con antelación hacia sus lugares de destino.