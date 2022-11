Jennifer Aniston se muestra usando un minúsculo sostén de hilos que cubre lo indispensable

Vaya sorpresa la que ha dado a sus fans Jennifer Aniston, pues por quinta ocasión posó para la revista Allure, impactando con su tonificada figura en una foto que la muestra usando un minúsculo sostén de la firma Chanel.

En otras imágenes la actriz presumió un perfecto bronceado mientras estiraba su vestido, revelando que no llevaba ropa interior y demostrando que a sus 53 años sigue teniendo un cuerpo escultural. También posó recostada en el piso, usando un traje de baño rojo con aberturas.

Jennifer Lució su abdomen de acero al posar con su mascota, pero también reveló a la publicación que se siente bien consigo misma: “Me siento mejor como soy ahora, mejor que cuando estaba en mis 20s y en mis 30s, o hasta en la mitad de mis 40s. Necesitamos dejar de decir cosas malas a nosotras mismas. Un día vas a tener 65 años y pensarás: ‘Me veía grandiosa a los 53 años'”. View this post on Instagram A post shared by Allure Magazine (@allure)

