Mostró medio seno: Khloé Kardashian impactó en los CFDA Fashion Awards en Nueva York

Sencillamente espectacular. Esa es la mejor descripción para el vestido dorado y ligero que lució Khloé Kardashian en los CFDA Fashion Awards, a los cuales llegó mostrando medio seno muy quitada de la pena. Su pérdida de peso se volvió más evidente, pero el poderío de las curvas que aún conserva también.

El espectacular vestido con el que la ex del jugador de la NBA Tristan Thompson, Khloé, llegó a los premios de moda en la ciudad de Nueva York presumiendo un “side boob”, fue la envidia de todas las presentes. Además, la pieza del diseñador de moda LaQuan Smith, acompañante de la hermana de Kylie Jenner, tenía una raja de lado a lado que atravesaba el dorso de la empresaria e influencer. View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)

“Pasé la noche más increíble en el CFDA Fashion Awards con mi increíblemente talentoso y guapo acompañante LaQuan Smith. Gracias por invitarme a ser tu cita. Gracias por hacerme un vestido tan espectacularmente hermoso. Tu don para hacer que las mujeres se sientan sexys, fuertes, como diosas y confiadas en tus diseños es un superpoder. PD: gracias por calmar mi ansiedad cuando me sentía ansiosa justo antes del evento. ¡Eres verdaderamente el más dulce y estoy agradecido de haber estado a tu lado anoche! Te mando mucho amor Rey”, escribió Khloé Kardashian en su cuenta de Instagram agradeciéndole al diseñador de su vestido revelador. View this post on Instagram A post shared by Chris Appleton (@chrisappleton1)

Kim Kardashian ganó un CFDA

Aunque pareciera que la reina de la noche fue la espectacular Khloé Kardashian, la verdad es que todo el clan Kardashian-Jenner estuvo presente en la premiación. ¿Por qué? Primero porque en todo evento importante de moda siempre está esta “dinastía” y segundo porque la ex de Kanye West fue una de las galardonadas de la noche. View this post on Instagram A post shared by MINITEANDO ✨ Moda y Feminismo (@miniteando) Deslizar a la derecha.

La marca de Kim Kardashian, Skims, ganó un Innovation Awards (premio a la innovación). Recordemos que la ropa interior y pijamas de la socialité se caracterizan por no tener costuras visibles, ni incómodas y por adaptarse a todo tipo de cuerpos. Ahí estaban todas sus hermanas: Khloé, Kylie Jenner, Kendall Jenner y la mománager, Kris Jenner. La gran ausente fue Kourtney Kardashian, a quien no se le vio por ningún lado de la Casa Cipriani en Manhattan, Nueva York. View this post on Instagram A post shared by cfda (@cfda)

Khloé y Kim conmueven a fans

Al llegar Khloé a la alfombra blanca de los CFDA Fashion Awards, su hermana Kim también. Esta última tenía un vestido strapless negro transparente de la firma Dolce & Gabbana. Muy por el contrario de ver una lucha de poderío frente a las cientos de cámaras, las hermanas e hijas de Kris Jenner conmovieron a todos los que las observaron. View this post on Instagram A post shared by 𝐾𝑜𝑘𝑜 🖤 (@kkandkjenner)

Un abrazo muy sentido y un mensaje de complicidad de Khloé a Kim al oído hicieron que el mundo dejara a un lado y por un segundo la imagen de que son las mujeres más poderosas de la industria del entretenimiento. Centrándose así en el amor que claramente mostraron las hermanas. Sister energy from @KimKardashian and @khloekardashian. 🥹🤍 Follow along here for more moments from the #CFDAAwards red carpet: https://t.co/5XVkL5L8VB pic.twitter.com/TsynecJK6t— Who What Wear (@WhoWhatWear) November 8, 2022

No es un secreto que ambas han estado batallando con unos problemas personales muy fuertes en los últimos meses. Kanye West con todas las polémicas que anda envuelto desde que hizo comentarios antisemitas y la pérdida de dinero importante que está atravesando, le ha dado grandes dolores de cabeza a la madre de sus hijos. View this post on Instagram A post shared by Devon Guzzie (@devonguzzie)

Por su parte Khloé, que una vez más y cuando estaba a punto de darle la bienvenida su segundo bebé, se volvió a descubrir otra infidelidad de Tristan Thompson. Esto ha supuesto un dolor grande para la influencer, quien está tratando de sobrellevar el mal momento de la mejor manera que puede. View this post on Instagram A post shared by cfda (@cfda)

