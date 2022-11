Acuerdo de Shakira y Piqué: ¿qué dice y quién se queda con qué?

Mucho se ha dicho desde que se hizo pública la separación de Shakira y Gerard Piqué, son millones de seguidores que han manifiestan sus ansias de querer saber qué sucederá con todo lo que rodea a esta ex pareja. Esto incluye sus bienes, propiedades, proyectos en conjunto, sociedades y por supuesto sus hijos. Así que, una vez que emitieron el comunicado oficial que ratificaba un acuerdo entre ambos, la pregunta es: ¿Qué dice el mismo?

Tras una larga sesión junto a sus abogados, Shakira y Piqué llegaron a un acuerdo con el fin de beneficiar a los más importantes en todo este tema: Milan y Sasha. Los niños se irán a Estados Unidos con su madre el próximo 2023, pero para llegar a este consenso Piqué también puso sus exigencias sobre la mesa. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Muchos ven a Shakira como victoriosa al poder tener la oportunidad de mudarse junto a sus hijos a su mansión en Miami y dejar la de Barcelona y toda esta tristeza de su separación atrás. Pero los puntos del convenio dejan muy claro que el ex jugador del FC Barcelona también cuando quiera. View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

En el convenio firmado por la intérprete de “Te Felicito” y “Monotonía” y Piqué revela que los tres períodos de vacaciones a lo largo del curso escolar, es decir: Acción de Gracias, Navidad y Semana Santa en primavera, le corresponden íntegramente al futbolista. Así lo explicó Ramón Tamborero, director del despacho que vela por los intereses del novio de Clara Chía y ex de Shakira al diario La Vanguardia. View this post on Instagram A post shared by Clara (@clarachia55)

Asimismo, es importante pensar en la posibilidad de que Gerard Piqué también se mude a Miami. En este punto de la historia no sería descabellado, pues ya él no posee contrato en FC Barcelona. De ser así, todo cambiaría en el convenio en él y Shakira, pues quedaría expedita la vía a la custodia compartida. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

“Ha sido muy, muy complicado llegar hasta aquí. Como sabéis hemos estado negociando, luchando, batallando durante cinco meses para elaborar un convenio de 20 páginas que ambas partes pudiesen firmar”, finalizó diciendo el abogado del Piqué. Además concluyeron que 10 días al mes Piqué estaría con los niños (mientras se mudan) y las vacaciones de verano se repartirán entre ambos con 70/30% a favor del padre y su familia en Barcelona. View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

