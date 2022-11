A Carlos Adyan de Telemundo se le cayó la carilla de un diente en pleno show de TV

¡FUERTE! Así estuvo la situación que vivió el presentador puertorriqueño Carlos Adyan en la más reciente edición del programa En Casa Con Telemundo, en donde comparte animación junto a Ana Jurka y Andrea Meza. Resulta que el conductor vivió un momento incómodo cuando de pronto se le cayó un diente, lo que evitó que pudiera seguir hablando y se retirara del set.

Si bien es cierto que en vivo puede pasar de todo, la estrella de Telemundo, Carlos Adyan, pasó un tremendo oso al perder una de sus carillas frontales de uno de sus dientes en plena transmisión. Fue un momento incómodo y vergonzoso, pero a su vez demostró lo profesional que puede llegar a ser.

“Ay, me tragué”, dijo Carlos avergonzado luego del incidente frente a las cámaras. “Ay, ¿qué te tragaste?”, le preguntó su compañera, la presentadora dominicana Lissette Eduardo, mejor conocida como Chiky Bombom.

Por su parte, el presentador posteó el episodio en su cuenta de Instagram junto a un texto en el que explicó detalladamente lo sucedido: “Me han pasado cosas fuertes al aire pero lo de hoy fue extraordinario. Se me cayó la carilla en pleno show, salí 20 segundos del set, me la acomodé y seguí conduciendo toda la hora“.

Además contó que esto se debió a que en el segmento anterior se había comido una tostada mexicana muy dura y la carilla se despegó, resaltando que lo importante era que había podido arreglarlo y continuar con el show de Telemundo.

Por supuesto los comentarios no se hicieron esperar. Sus seguidores se tomaron este incidente con mucha diversión: “Nada mejor que reírse de las cosas que le pasan a uno mismo”, “Mira ¿estás mudando los dientes a los 30?”, “Me hiciste el día!!!’”, “Lo sigo viendo y amo tu reacción todo lindo”, ” “Será que te hicieron brujería?” View this post on Instagram A post shared by Carlos Adyan (@carlosadyan)

Carlos Adyan defiende a Aleska por “brujería”

El conductor recibió fuertes críticas tras defender a la modelo venezolana, luego de que se hiciera viral el contenido audiovisual que evidencia las hazañas de la mujer para “reconquistar” a su ex Nicky Jam.

“Fue obligada hacerle amarres al reguetonero. Fue una trampa”. Carlos Adyan asegura que todo fue manipulado para hacerla quedar mal. Según él y lo que escribió la propia Génesis Aleska Castellanos en Instagram, fue una amiga de la venezolana que la obligó a recuperar a su exnovio a través de “hechizos” que consistían en darle orina en la comida y bebidas del intérprete de “Sin Novia” y “Ojos Rojos. View this post on Instagram A post shared by En Casa Con Telemundo (@encasacontelemundo)

Por su parte, algunos internautas se mostraron en contra de su posición: “Ese tipo es amigo de ella por tomar bando en ese disparate, perdió credibilidad”, “Que no aclare porque oscurece”, “A la pobrecita siempre la obligan a tooodo, siempre la manipulan para que haga las cosas, bien vieja que está ya para que se la dé de víctima”, fueron algunos de los comentarios de los “haters” de Aleska en toda esta historia con Nicky Jam, su también ex el empresario Miguel Mawad y hasta la actriz y también modelo venezolana, Gaby Espino. Cuando no sabes hacer nada en la vida para ganar dinero y te toca hacerle brujería a los hombres #aleskagenesis @MichellRoxana_ @NinoskaVasquezA pic.twitter.com/1PGCAUhIVE— Lascastellanos_sanderson (@lascastellanos1) November 6, 2022

Sigue leyendo:

Así es la casa en Miami de Carlos Adyan, carismático presentador de ‘En Casa con Telemundo’

La Mesa Caliente, Al Rojo Vivo y En Casa con Telemundo impactaron con disfraces de Halloween

Público indignado con ‘En Casa con Telemundo’: “No veré el programa hasta que se vaya Ninel”

“En Casa con Telemundo” es la nueva aventura televisiva de Ana Jurka y Carlos Adyan