Danna Paola presume su figura en un ajustado conjunto deportivo

Danna Paola es imagen de una marca de ropa deportiva, y ahora lució su figura al modelar ajustados atuendos de top y leggings; ella también dejó ver un tatuaje que tiene en su muñeca y otro en su antebrazo.

La cantante mexicana pospuso por varias semanas su esperada gira Xt4s1s, ya que está involucrada en todos los detalles. Ahora todo está listo y ella publicó en su cuenta de Instagram unos videos en los que aparece muy sexy usando un enterizo de color negro y realizando la selección de sus bailarines: “El proceso de casting para el tour fue una completa locura, talento desbordado, una energia mágica de cada una de las almas que se presentaron”. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola) View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

Danna también complació a sus fans con una serie fotos que ya han superado el millón de likes, entre las que destaca una en la que modela un conjunto de minifalda y corset azul metálico, y que complementó con el mensaje: “Hace mucho no subo fotos, ayer me pasaron éstas 🦕”. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

