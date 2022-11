Horóscopo chino de hoy 10 de noviembre: las predicciones para cada signo

Este jueves 10 de noviembre estará regido por una excelente energía, el conejo de fuego, regente del día, nos ayudará a que todo lo que iniciemos hoy perdure en nuestras vidas, por esta razón, si estás pensando en hacer alguna compra importante o adoptar una mascota, el día es perfecto para hacerlo.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo adicional que debes tener en cuenta es que, de conformidad con los preceptos de la astrología china, el año no inicia el 1 de enero a la par del calendario gregoriano, sino que esto sucede el 4 de febrero, por esta razón, quienes hayan nacido antes de ese día se considera que están regidos por el animal del año anterior.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Es un día para que las ratas hablen. Todo lo bueno puede llegar hoy a ustedes siempre y cuando les digan a las personas cercanas sobre sus necesidades o anhelos. Por ejemplo, si están buscando un nuevo empleo, pregúntenles a sus amigos si saben de algo, o si quieren conocer a una persona especial, pídanles a sus compañeros de trabajo que les presenten a alguien, esta será la herramienta para que todas las puertas se abran ante ustedes.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Es probable que los regidos por el buey estén pasando por algunas dificultades económicas. Sin embargo, es muy importante que este día se abstengan de solicitar préstamos de dinero, pues por la energía del regente no podrán cumplir con sus compromisos fácilmente. Aguanten un poco, recortando sus gastos, y pronto lograrán equilibrar su presupuesto.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Es un día para que los nacidos en los años del tigre activen su vida social. No es momento de quedarse en casa, por el contrario, salgan con sus amigos y visiten sitios públicos, pues allí conocerán una persona que se volverá muy importante para ustedes, puede ser a nivel sentimental, laboral o comercial. También, si se les presenta la oportunidad de viajar o asistir a alguna reunión, acepten de inmediato, será muy favorable para los tigres.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El conejo cada vez toma más fuerza para su próximo año de regencia. Hoy es un día para que estén pendientes de todo lo que les sucede, ya que les dará muchas señales sobre cómo va a ser el 2023. También es probable que se vean avocados a salir de su zona de confort. No tengan dudas y háganlo, ya que este cambio será muy beneficioso.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Algunas personas cercanas a los dragones querrán aprovecharse de ellos. Si bien, los regidos por este mítico animal no se dejan engañar tan fácil, hoy estarán desprevenidos y podrían dar pie a alguna estafa. Así que no sea confiados, lean los documentos varias veces antes de firmar y, si les proponen algún negocio, sociedad o inversión, no acepten de inmediato, primero estúdienlo con precaución.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Problemas familiares se le presentarán a las serpientes este día. Especialmente discusiones y confrontaciones entre padres y hermanos. Hay un miembro que se quiere aprovechar de su posición y está buscando desequilibrar a la serpiente para que acepte sus condiciones. El conejo les recomienda que no se dejen manipular ni tampoco permitan que continúen haciendo un mal ambiente al interior de su familia.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

La estrella de la “Lengua malintencionada” acompaña este día a los regidos por el caballo. Esto significa que no estarán de acuerdo con nada de lo que digan o hagan hoy las otras personas y discutirán por cualquier cosa. El conejo les sugiere que, por más difícil que sea, procuren controlarse, pues podrían terminar ocasionando el rompimiento de una relación o, incluso, metiéndose en problemas legales.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

No es un día para guardar silencio. El conejo les recomienda a las cabras que no “traguen entero” y, de forma amable, se hagan escuchar. Desde hace muchos días hay varias personas que están apabullando e, incluso, abusando de las ovejas, y esto debe llevar a su final. Alcen su voz, dense su lugar y si es del caso, busquen apoyo en personas que están en una posición superior a ustedes.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Es importante que los monos le presten atención a su salud, especialmente aquellos nacidos en 1980. Desde hace días descubrieron algo que no es del todo normal y están aplazando su visita al doctor. El conejo les señala que si continúan con esta actitud llegarán a un punto de no retorno, de donde se les dificultará mucho recuperar su estado de salud normal.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Con el conejo en su contra, el gallo deberá ser muy cuidadoso este día. Las posibilidades de sufrir lesiones con elementos cortopunzantes están aumentadas. Lo más recomendable es que se dediquen a su rutina normal y en todo lo que lleven a cabo pongan sus cinco sentidos. Manténganse alejados de sitios y personas, con bajas vibraciones energéticas.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Es un buen día para que los regidos por el perro lleven a cabo compras e inversiones importantes. Si llevan varios días planeando alguna actuación relacionada con la adquisición de un bien o una inversión, hoy es el mejor día para hacerlo, pues todo el dinero que usen en alcanzar su cometido, regresará multiplicado.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El día es excelente para que quienes nacieron en los años del chacho se dediquen al amor. El romance los acompañará y podrán iniciar una relación amorosa estable. Su lugar de trabajo será el sitio favorito de cupido. Eso sí, el conejo les sugiere que dejen todo muy claro desde el principio, para que luego no se entremezclen de manera inadecuada el amor y el trabajo.