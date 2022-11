Karol G revela letra de su nueva canción Cairo, pero la revientan en Twitter: “Hipócrita, cobarde”

¡Señoras y señores, llegó el momento! Karol G ya reveló un parte de la letra de su nueva canción Cairo. Misma con que muchos fans de La Bichota sueñan en escuchar ya y ver el videoclip completo, pero que también que le valió que la reventaran y fundieran en críticas en Twitter.

“Una Reina es una Reina, no importa que piensen de ella. Su valor no lo determina si a alguien le gusta o no lo que ella es lo que ella hace porque a pesar de lo que tú pienses, ella seguirá amándose ella misma… seguirá siendo una Reina.” — LABICHOTA (@karolg) November 7, 2022

Karol G compartió muy emocionada un pedazo de su nuevo videoclip Cairo que grabó en Egipto. Aunque ya se perfila como todo un éxito y por eso dio a conocer a sus fans la letra: “Una Reina es una Reina, no importa que piensen de ella. Su valor no lo determina si a alguien le gusta o no lo que ella es lo que ella hace porque a pesar de lo que tú pienses, ella seguirá amándose ella misma… seguirá siendo una Reina“.

Que hipócrita la víctima, que comienza a hacer shows llorando por hombres y a gritar como loca poniendo la dignidad de la mujer por el suelo. Eso no es empoderamiento eso es cobardía— Veronica Reyes (@Veronic781027) November 7, 2022

“Que hipócrita la víctima, que comienza a hacer shows llorando por hombres y a gritar como loca”, “Tú y tú hipocresía de quinta la misma que minimiza y pone por el piso a mujeres…”, fueron algunas de las críticas que recibió. Otro tanto señaló a Karol G hasta de robarse frases de las redes sociales. Pero lo cierto es que La Bichota sigue contenta y muchos esperando el gran día de estreno. Como siempre, una maquina copiadora pic.twitter.com/V42FM9XVUv— Yailin la Mas Viral Anuel AA (@yailin2bleA) November 8, 2022 Tu y tú hipocresía de quinta 🤡🤡 la misma que minimiza y pone por el piso a mujeres… diciendo que “no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico” 😭😭😭😭 como te aplicaría esto a ti? o tus seguidoras— DAYA (@dayaxlpr) November 7, 2022

Cairo, nueva tema de Karol G

De las playas de Provenza, Karol G se trasladó al desierto de Egipto, desde donde filmó el material audiovisual de esta súper producción. En las imágenes logramos ver a La Bichota a bordo de un autobús junto a un grupo de pasajeros que parecen estar disfrutando del paisaje. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

En esta oportunidad, la colombiana dejó escuchar en primera instancia una corta frase de su tema que se estrena el próximo 13 de noviembre y reza así: “¿Te quedas o te vas?, ya tu verás, pero…”

A pocas horas de haber publicado este adelanto ya cuenta con más de un millón de “Likes” y 25 mil comentarios: “Otro himno”, “Ya estamos contando los días’”, “Rompedera”, “Wooow”, “Una bomba de sorpresa”, “Demasiado dura” y “Ay mami”

La ex de Anuel AA compartió un álbum de fotografías hace poco en donde se deja ver bastante sensual dentro de una piscina exponiendo su retaguardia y junto a las fotos el siguiente texto que hace alusión también a Cairo: “Juré que no me iba a coger de ningún culito … y aquí me tiene hablándote bonito”.

La estrella del género urbano una vez más contó con la colaboración de Ovy On The Drums. Productor musical detrás de grandes éxitos de la intérprete de “Tusa” y de otros tantos artistas como: Becky G, Jhay Cortez, Micro TDH, Myke Towers, Piso 21 y Zion & Lennox, por solo hacer mención a algunos. View this post on Instagram A post shared by OVY (@ovyonthedrums)

El éxito de Karol G viene tras culminar su gira $trip Love Tour, con la que no sólo tuvo la oportunidad de visitar muchos países, sino además deleitar a su fanaticada con sus increíbles presentaciones, sorpresas e invitados que preparó para cada uno de sus shows. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

“La verdad resumir todo lo que quisiera decir en un caption es imposible… Antier terminó Strip Love Tour La energía que se sintió en cada uno de los lugares en los que estuve fue gigante, hermosa y SÚPER PODEROSA”, agradeció la cantante en sus redes sociales. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

