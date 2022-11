Chiquis Rivera se podría haber hecho una cirugía y esta cicatriz lo prueba

Si bien es cierto, que ser la hija de la recordada Jenni Rivera le permitió estar de cerca con el mundo artístico desde temprana edad, también la ha dejado en el ojo del huracán desde entonces. Además de su increíble talento, sus curvas y ahora su increíble adelgazada han dado mucho de qué hablar en la vida de Chiquis Rivera. Ahora vuelve a la palestra el tema de una posible cirugía estética a raíz de una cicatriz que se le vio en una fotografía.

Aunque durante sus últimos encuentros con la prensa y el público, Chiquis ha asegurado que ha bajado de peso de manera natural y solo con algunos ajustes en su hábitos, esta cicatriz podría dejar en evidencia que la Abeja Reina se sometió a un retoque estético. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Esta no sería la primera vez que los seguidores de Chiquis Rivera aseguran que ella pasó por quirófano, pues sus cambios han sido muy notorios y en poco tiempo. Recientemente lo comentaron cuando ella aseguró que uno de sus secretos para quemar grasa es el tequila. “Haters” de la cantante de regional mexicano se dieron la tarea de cuestionar e invitarla a que: “Sea sincera”. View this post on Instagram A post shared by @escandalo_o

“La cortada de estómago no la deja que coma bastante”, “Que le pregunten por la manga que se hizo”, “Se hizo la manga gástrica, es la única manera que puedes bajar de peso de un día para otro”, “Por qué tanto rodeo y no dice lo que se hizo”, son algunos de los comentarios que reposan en algunas publicaciones en redes sociales donde la delgadez de Chiquis queda evidenciada. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Se dice que Chiquis se habría hecho la manga bariátrica junto a su hermana Jenicka López, quien sí lo hizo público. “Este procedimiento se lo hizo casi al tiempo que su hermana Jenicka pero todos se enfocaron en su hermana y Chiquis estuvo ausente literal de redes y regresó con este cambio físico muy notable”, comentó una mujer que asegura haber coincidido con la mujer en una consulta en una clínica en Tijuana. View this post on Instagram A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez)

Chiquis Rivera y su pérdida de peso

Tal y como muchas artistas, en varias oportunidades Chiquis ha admitido que usa algunos trucos para mantener la figura. Entre ellos tomar agua de limón, ir al gimnasio y seguir una dieta Keto, pero las especulaciones no se han hecho esperar con este cambio que se dio prácticamente de la noche a la mañana. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Aunque hasta la fecha la Abeja Reina no ha hecho ningún comentario referente a su figura o algún retoque estético, varios fanáticos la han apoyado si es que recurrió a un experto para lucir tal y como quería: “Qué bueno por ella y por su salud”, “Se ve más bella”, “Ahora te ves más guapa y joven” y “Se nota tu cambio”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis Rivera sigue triunfando en paralelo a us cuerpazo. Está nominada a un Latin Grammy 2022 en la categoría Mejor Álbum Música Banda. Además se presentará este fin de semana en el Festival de Corridos y Mamalonas 2022 junto a su amigo Larry Hernández y varios exponentes del regional mexicano más. View this post on Instagram A post shared by CYMFEST (@cymfest)

Además, la ex de Lorenzo Méndez acaba de estrena su primera canción de Navidad “Jingle Bells” donde aparece con un sexy enterizo de encaje blanco y otros varios atuendos más que dejan a cualquiera botando la baba con cirugía o sin ella.

