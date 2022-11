Inflación: cuáles son los estados en EE.UU. en donde más cayeron los precios en octubre

Durante octubre pasado, la inflación se ubicó en un 7.7% en su medición anual, según el reporte mensual de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS); sin embargo, no en todo el país impactó con la misma fuerza.

Aunque a nivel nacional, el alza de precios comenzó a dar un alivio, no en todas las ciudades este indicador se comporta de la misma manera y, mientras que en algunas zonas puede ser mayor, en otras los precios bajaron aún con más fuerza.

De acuerdo con el reporte más reciente del BLS, en los estados ubicados en la región noreste y en el medio oeste, los precios cayeron incluso por debajo de la medición nacional del 7.7%.

En el caso de los estados del noreste, la inflación durante octubre fue del 6.9% en su comparativo anual, mientras que, en los estados del medio oeste, la inflación fue del 7.4% en su medición anualizada.

Por el contrario, en los estados ubicados en el sur del país y en la zona oeste, la inflación se aceleró por arriba de la medición nacional durante octubre pasado, con un 8.1% en ambos casos.

De acuerdo con el informe más reciente del BLS, el Índice de Precios al Consumidor (CPI), los precios bajaron con mayor fuerza en:

– Connecticut

– Delaware

– Distrito de Columbia

– Maine

– Maryland

– Massachusetts

– New Hampshire

– New Jersey

– New York

– Pensilvania

– Rhode Island

– Vermont

– Virginia

– West Virginia

Si se consideran únicamente zonas metropolitanas, el reporte del BLS incluye regiones que no solo están en la zona noreste del país.

Hay al menos seis zonas metropolitanas que vieron una caída más notoria de los precios durante octubre, incluso por debajo del 7.7% nacional.

1. San Francisco-Oakland-Hayward, California: 6.0% en octubre en medición anual

2. Nueva York-Newark-Jersey City, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania: 6.0% en su medición anual

3. San Louis, Missouri: 7.0% en su medición anual

4. Los Ángeles-Long Beach-Anaheim, California: 7.5% en su medición anual

5. Houston-The Woodlands-Sugar Land, Texas: 7.6% en su medición anual

6. Zona urbana de Alaska, Alaska: 7.6% en su medición anual

Por qué varía la inflación por regiones

Las diferencias que pueden existir en los niveles de inflación por regiones geográficas de Estados Unidos tiene que ver con las diferencias de ritmo con las que incrementan o bajan los precios de los productos y servicios, de acuerdo con la zona en la que se vive.

De acuerdo con la asociación bipartidista Grupo Económico de Innovación, los precios han experimentado una mayor subida en los últimos meses en las ciudades en las que era más económico vivir antes de la pandemia.

Por el contrario, la inflación pega con menor fuerza en las zonas en las que el nivel de vida ya era costoso, lo que explicaría por qué los precios fueron menos altos durante octubre en ciudades con altos costos de vida como Nueva York, San Francisco y Los Ángeles.

