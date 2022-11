Lupita Nyong’o y Tenoch Huerta se desatan con el merengue de Elvis Crespo, Suavemente

Un épico momento vivieron Lupita Nyong’o y Tenoch Huerta, quienes forman parte del elenco de la nueva cinta de Marvel, “Black Panther: Wakanda Forever“. En su visita a México a propósito del lanzamiento de la película, se desataron con sus mejores pasos de merengue al ritmo de Elvis Crespo y su icónica canción “Suavemente”.

Lupita Nyong’o y Tenoch Huerta revelaron que disfruta del género musical dominicano, lo que por supuesto sorprendió a quienes estaban ahí y a quienes han visto el video. Mismo que en poco tiempo logró hacerse viral en Instagram y demás redes sociales. "Tenoch Huerta" y "Lupita Nyong'o":

Porque sacaron los prohibidos durante el fan event de #BlackPanther: #WakandaForever en CDMX. pic.twitter.com/QXaPD9XHK3— ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 10, 2022

Pero Lupita Nyong’o y Tenoch Huerta siempre son los que roban el show cada que vez toman turno para alegrar el momento. La ganadora de un Premio Oscar aseguró que le encanta “La cumbia de los pajaritos”, dándole así paso a un nuevo baile. ¡Todos los superhéroes tienen su Spider-man 3 dance moment!



Tenoch Huerta y Lupita Nyong'o no se iban a quedar atrás.pic.twitter.com/D7ULizOgNM— 𐋀 QuidVacuo 𐋀 #WakandaForever (@QuidVacuo_) November 10, 2022

En esta entrega Lupita personifica a Nakia, la amada de T’challa, que interpretó el fallecido actor Chadwick Boseman. Y Huerta es el antagonista Namor, gobernante de un reino vecino y rival. View this post on Instagram A post shared by Lupita Nyong'o (@lupitanyongo)

Vale resaltar que los asistentes disfrutaron este encuentro con otros protagonistas de la cinta “Black Panther: Wakanda Forever”, pues Mabel Cadena y Letitia Wright también se dieron cita en el centro comercial ubicado en Naucalpan de Juárez, Edomex en México. View this post on Instagram A post shared by Lupita Nyong'o (@lupitanyongo)

Lupita Nyong’o y su amor por México

Aunque sus padres son kenianos, Lupita nació en Ciudad de México. Durante un alejamiento temporal de la actriz y su familia de su país de origen debido a problemas políticos. A pesar que regresó a su natal Nairobi cuando tenía 1 año, regresó para aprender español a los 16.

El español siempre lo mantiene presente. Tanto, que varias de sus publicaciones en redes sociales las hace usando este idioma. Además no puede ocultar que es fan número de 1 de su música y del fallecido cantante Juan Gabriel, a quien imitó hace pocos días y lo publicó en su cuenta Instagram. View this post on Instagram A post shared by Lupita Nyong'o (@lupitanyongo)

