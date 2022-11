Pelé tiene claro al ganador del Mundial de Qatar 2022: la Canarinha va por su sexta Copa del Mundo

El exdelantero Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, aseguró este jueves que siente que la selección brasileña ganará el Mundial de Qatar, que arranca dentro de diez días.

“Pueden hasta pensar que estoy demasiado confiado, pero siento que veremos a Brasil ganar de nuevo“, afirmó el triple campeón mundial (1958, 1962 y 1970) en un mensaje compartido en sus redes sociales.

El exjugador de Santos y Cosmos, de 82 años, dijo estar ansioso por ver el debut de la Canarinha, que tendrá lugar el 24 de noviembre frente a Serbia dentro del Grupo G, que completan Suiza y Camerún.

Acompañó sus palabras con una fotografía en blanco y negro en la que aparece de joven levantando el trofeo Jules Rimet en un vehículo descapotable a su paso por el Arco del Triunfo de París.

Francia se presenta a Qatar 2022 como la campeona del mundo, tras su victoria hace cuatro años en Rusia.

Pelé, por su parte, sigue su recuperación tras operarse el año pasado de un tumor en el colon y someterse a un tratamiento de quimioterapia que le ha obligado a pasar varias veces por el hospital.

La salud de Pelé se ha visto afectada también por otras causas en los últimos años, al sumar problemas en la columna, la cadera y la rodilla, además de sufrir alguna crisis renal.

Ello ha reducido de forma drástica sus apariciones públicas, aunque se mantiene muy activo en redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Pelé (@pele)

