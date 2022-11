Horóscopo chino de hoy 12 de noviembre: las predicciones para cada signo

Este sábado 12 de noviembre la regente del día será la serpiente de tierra, lo que ocasiona un choque de energías con el cerdo, regente del mes. Por esta razón, lo más recomendable es evitar iniciar actividades importantes y mantenerse alejado de discusiones.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Adicional a esto, debes tener en cuenta que el año de nacimiento no es el único factor para determinar tu signo zodiacal, ya que el día también juega un papel muy importante, pues si naciste antes del 4 de febrero se considerará que lo hiciste en el año anterior, debido a que, para la astrología china, el calendario solo inicia hasta ese día. Por ejemplo, alguien cuya fecha de nacimiento sea el 9 de enero de 1973, tendrá como animal regente a la rata, pues para ese día aún no iniciaba el año del buey.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Después de unos días bastante agitados, lo más recomendable es que la rata descanse. Su salud, especialmente su sistema respiratorio, se ha visto bastante afectado últimamente, y si no se cuidan en debida forma podrían agravarse sus dolencias. Si no lo tienen contraindicado, consuman te de jengibre y tomillo que no solo les ayudará a mejorar, sino que les ayudará a equilibrar su chakra raíz que se ha visto desequilibrado en las últimas semanas.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La serpiente le sugiere al buey que no siga esperando que las cosas le “caigan del cielo”. Si bien, las buenas estrellas han acompañado a los búfalos, es necesario activar su energía. Por ello, la recomendación para hoy es que hagan algún “sacrificio” y lo ofrezcan a algún propósito personal. Por ejemplo, levántense más temprano, aliméntense saludablemente, no usen tanto el celular. Todo esto transformará cualquier energía de baja vibración en una positiva a su favor.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El tigre se podría encontrar hoy en una disyuntiva y deberá tomar una decisión. Por más complicada que parezca no la pueden postergar, ya que, si lo hacen, a futuro, las consecuencias serán muy negativas. Sin embargo, la luna los acompaña hoy y gracia a su energía podrán pedir consejo a las mujeres más cercanas. Sea cual sea la decisión que tomen, ténganlo por seguro que es la mejor para ustedes.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Los conejos podrían verse envueltos en conflictos y discusiones, especialmente con miembros de su familia. Hay algo que les molesta desde hace varios días y hoy terminarán explotando. La regente del día les sugiere que prefieran el diálogo y cuenten con los suficientes argumentos para soportar su punto de vista. Si aún no tienen razones de peso, es mejor que opten por el silencio para no agrandar más el conflicto.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Es importante que el dragón aprenda a respetar los puntos de vista ajenos. Es típico de los regidos por este animal que siempre quieran tener la razón, incluso en aquellas situaciones donde no son expertos. Pero hoy, la energía podría volverse en su contra y si actúan con soberbia no solo podrían herir a alguien importante, sino que, además, quedarán muy mal parados frente a superiores, clientes y compañeros.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Las regentes del día chocarán de frente con el cerdo y esto les ocasionará mal humor e impaciencia. Hoy tenderán a no soportar nada ni nadie, pero esto puede ser dañino para ustedes y sus relaciones interpersonales, especialmente con su pareja e hijos. Enciendan desde temprano una vela color púrpura y consuman mucha agua para que puedan equilibrar su energía y, sobre todo, recuerden que los demás no son culpables de su estado de ánimo y no tienen por qué pagar “los platos rotos”.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Este es el año de los amores fugaces para los regidos por el caballo. La estrella de los romances los ha acompañado, pero no ha estado bien prospectada y por esto impide que las relaciones se consoliden. Así que si hoy conocen a una persona especial es mejor que vayan despacio, dándole tiempo al tiempo. Quienes ya tienen una pareja estable sean muy cuidadosos con las infidelidades.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Hoy la cabra amanece inspirada y las ideas les llegan a manos llenas. Aprovechen para tener una libreta a mano y apuntarlas todas, puede que solo algunas se consoliden, pero con esas será más que suficiente para que los regidos por la cabra materialicen sus sueños. Eso sí, es muy importante que no le comenten a nadie sobre sus proyectos, ya que podrían adelantárseles y ustedes perderían una grandiosa oportunidad.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Al mono podrían romperle el corazón este día. Un secreto de su pareja verá la luz y provocará que todo lo que habían construido hasta hoy, se venga abajo. Serán días difíciles, pero si se apoyan en las mujeres más cercanas podrán recuperarse y darse cuenta que era lo mejor que les podía pasar. También es muy importante que hoy hablen con la verdad, por más grave que pueda parecer, pues ocultarla será mucho peor.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

La soberbia y la ingratitud les pasarán factura a los nacidos en los años del gallo. En lo que va corrido del año han abusado de la bondad de otros y mostrado su peor faceta, especialmente cuando de dinero se trata. Pero hoy, la serpiente podría darles una amarga lección. Apréndanla y, en lo sucesivo, traten de ser un poco más bondadosos. Es hora de empezar a limpiar karmas.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El día puede ser benéfico para los regidos por el perro, siempre y cuando se sepan expresar. Si piensan bien antes de hablar y usan las palabras adecuadas, la estrella de la comunicación estará a su favor y les ayudará a convencer a los demás, especialmente a sus superiores. Así que preparen muy bien su discurso, pues hoy pueden tocar puertas y lograr que se les abran.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Con la regente del día en su contra, los chanchos deberán ser prudentes con todo lo que hagan hoy. Sean cuidadosos con sus desplazamientos y actividades físicas, cuiden sus pertenencias y eviten visitar los lugares con baja vibración energética, especialmente los hospitales, pues hoy estarán más propensos a adquirir algún virus.