Ninel Conde presume su torneada retaguardia mientras se broncea con diminuto bikini rojo

Ninel Conde disfruta compartir consejos de belleza a través de las redes sociales, pero al mismo tiempo termina por deleitar la pupila de sus fanáticos gracias a las diminutas vestimentas que utiliza, tal como sucedió este fin de semana en el que posó con un bikini rojo mientras se broncea.

Si de llamar la atención se trata, no cabe duda que la actriz y cantante mexicana conocida como “El Bombón Asesino” es toda una experta y no nos referimos únicamente a los escándalos referentes a su vida sentimental o la batalla legal que enfrenta con Giovanni Medina, padre de su hijo menor, sino que también ha logrado destacar por su belleza y silueta perfecta que constantemente roba miradas durante las presentaciones musicales que realiza o bien dentro de sus redes sociales, siendo este último uno de los escaparates preferidos para lucirse.

Y qué mejor si además de exponer su figura comparte uno que otro consejo para lucir tan bien como ella. Así es como a través de la página de Instaagram en la que comparte lo que le apasiona y todos los trucos a los que recurre para robar miradas, recientemente apareció posando con un seductor traje de baño de dos piezas pequeñito que resaltó sus atributos.

En la publicación que dedicó a la importancia de la disciplina a la hora de buscar un cuerpo ideal, no solo posó sentada frente a la piscina, ya que también compartió una vista en la que robó protagonismo su retaguardia mientras se broncea.

Mientras que, en su perfil oficial de Instagram hizo lo propio con un mini vestido de espejos que resaltó sus estilizadas piernas mientras pasea a bordo de un yate. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

Además de un breve video en el que se le vio disfrutando de la vida mientras porta un traje de baño de dos piezas color dorado que nuevamente resaltó el abdomen de acero que posee a sus 46 años.

“¡Vive el hoy y agradece por lo que fue y lo que vendrá!”, escribió como descripción a la publicación que superó las 200 mil reproducciones y recibió una lluvia de cumplidos en los que sus fanáticos destacaron que luce perfecta. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

