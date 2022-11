En microbikini de hilos Carmen Villalobos se muestra caminando por la playa

Hasta descansando Carmen Villalobos luce espectacular, y ahora se dejó ver muy sexy caminando por la playa y usando un microbikini de hilos, todo en un video que compartió en sus historias de Instagram y con un fondo musical de la canción de Rauw Alejandro en la que se le menciona.

La bella actriz colombiana está por cumplir un mes de vacaciones en diversas playas, antes de regresar al trabajo como conductora del programa “Escuela imparables” en su segunda temporada. En otras fotografías -que están por alcanzar los 700,000 likes– Carmen aparece jalando la tanga de su bikini a rayas y sentada en un camastro.

Junto al mar y con el agua hasta las rodillas Carmen lució su cuerpo bronceado en varias imágenes, que complementó con uno de sus famosos mensajes positivos: “Definitivamente la felicidad es algo que no se puede ocultar. Y así estoy en este momento de mi vida ❤️ Plena y feliz 💫💃🏻💭 ! Feliz fin de semana mi gente bonita”. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

