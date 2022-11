Mundial de Qatar 2022 no contará con Dua Lipa para la ceremonia inaugural que protagonizará el equipo organizador ante la Selección de Ecuador

Aunque una de los atractivos más importantes del Mundial Qatar 2022 es obviamente las grandes selecciones que dirán presente y el fútbol que estas van a desplegar para entretener a todo el mundo. Sin embargo, en el primer juego también se presentarán diferentes artistas para darle alegría al ambiente antes del arranque del cotejo que tendrá a Qatar y a Ecuador como protagonistas.

Para este Mundial que se disputará en Qatar Shakira y J Balvin estarán representando a Colombia en la ceremonia de apertura. Además, el medio The World Music Awards, y otro s medios, anunciaron que BTS, Dua Lipa, Black Eyed Peas, Nora Fatehi y Patrick Nnaemeka Okorie también serían parte del show.

No obstante, Dua Lipa habló sobre esta última información, dejando muy claro que no estará presente en la ceremonia inaugural del torneo realizado por la FIFA en suelo qatarí, desmintiendo así esta noticia que alegró a muchos de sus seguidores.

“Hay mucha especulación de que actuaré en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo en Qatar. No actuaré y nunca he estado involucrado en ninguna negociación para actuar”, dijo la cantante en las redes sociales. Espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo cuando ganó el derecho de albergar la Copa del Mundo”, sentenció.

Recordemos que uno de los problemas que más ha manchado esta nueva edición del Mundial es que Qatar es conocido por un trato desigual a sus mujeres y personas que hacen vida en el grupo LGBT, algo que de lo que Dua Lipa no querría formar parte y por el cual sería el motivo de su no participación en el show inaugural que se dará en el Qatar vs Ecuador.

🇶🇦 | QATAR 2022: La cantante Dua Lipa anuncia en Instagram que no estará en la ceremonia inaugural del mundial de Qatar 2022 hasta que no se cumplan requisitos de derechos humanos que prometió el país cuando adjudicó el torneo. — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 13, 2022

¿Cuándo empieza el Mundial Qatar 2022 y en cuál estadio se jugará?

El primer juego del Mundial Qatar 2022 será realizado el domingo 20 de noviembre a las 12 del mediodía (ET) y (08:00 PT) en el Estadio Al Khor, el cual tiene una capacidad de 60 000 personas sentadas, las cuales tendrán de primera mano el espectáculo que darán los cantantes presentes en el recinto deportivo.

También te puede interesar

–“Es nuestro rival a vencer”: Polonia advierte a la Selección de México de cara al Mundial Qatar 2022

–Mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano cierra el año con el Napoli como invicto en la Serie A antes del Mundial Qatar 2022

–Andrés Guardado y ‘Memo’ Ochoa en busca de su quinto Mundial en Qatar 2022: ¿Quién más lo ha logrado?