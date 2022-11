¿Realmente existió un ‘Moby Dick’?

Si bien la ballena blanca gigantesca y asesina de la novela clásica de Herman Melville era una creación ficticia, el autor se inspiró en las historias de terror de la caza de ballenas de la vida real, y en un cachalote albino real llamado “Mocha Dick”, para pintar su retrato indeleble.

Además de la experiencia ballenera de primera mano (navegó en un viaje al Pacífico en 1841), Melville también leyó mucho, incluidos muchos relatos contemporáneos de viajes balleneros. Al escribir Moby Dick, entrelazó hábilmente sus propias experiencias con estos relatos, creando una de las narrativas más complejas y convincentes de la literatura estadounidense.

La fuente de inspiración más famosa de Moby Dick fue la historia del ballenero Essex, que en noviembre de 1820 fue atacado y hundido por un cachalote de 80 toneladas a unas 2.000 millas de la costa de América del Sur. Veinte miembros de la tripulación escaparon del ballenero que se hundía en tres botes abiertos, pero solo cinco sobrevivieron para ser rescatados en aguas costeras 89 días después.

En un incidente espantoso, los hombres sortearon para determinar cuál de ellos sería fusilado para proporcionar sustento a los demás. El capitán del Essex, George Pollard Jr., regresó a su hogar en Nantucket, Massachusetts, pero después de que un segundo ballenero bajo su mando, el Two Brothers, chocara contra un arrecife de coral, fue tildado de “Jonah” (un marinero desafortunado) y ningún dueño lo contrataría.

Pollard pasó los años que le quedaban en tierra, trabajando como vigilante nocturno del pueblo, y Melville lo conoció en persona durante una visita a Nantucket poco después de que se publicara Moby Dick.

En el curso de su lectura, Melville ciertamente encontró una historia de una revista publicada en 1839 por el periodista y aventurero estadounidense Jeremiah N. Reynolds, titulada “Mocha Dick: Or the White Whale of the Pacific”. En el artículo, Reynolds compartió una historia que supuestamente escuchó del primer oficial de un ballenero de Nantucket, sobre una ballena albina gigante con una vena violenta que merodeaba por el Océano Pacífico.

Según Reynolds: “Este renombrado monstruo, que había salido victorioso en cien peleas con sus perseguidores, era un viejo toro, de tamaño y fuerza prodigiosos. Por efecto de la edad, o más probablemente por un capricho de la naturaleza… había resultado una singular consecuencia: ¡estaba blanco como la lana!”.

Según los informes, Mocha Dick fue asesinado en la costa de Chile, cerca de la isla Mocha, en la década de 1830, pero las historias sobre sus ataques a los barcos circularon mucho después de su supuesta muerte.

