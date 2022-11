Aaron Carter tenía una homeless viviendo en su casa

Desde que Aaron Carter murió han salido a relucir varios detalles de su repentina muerte. Una de ellas es la mujer que estaba en su casa al momento que se supo que algo malo pasaba con él. La policía de Los Ángeles reveló que se trataba de una homeless, una mujer sin hogar, que tenía entre dos y tres semanas viviendo en la casa del cantante en Lancaster.

Mysterious woman seen at Aaron Carter's crime scene now revealed as a HOMELESS WOMAN in his house.



This random lady FOUND HIS BODY.



How is this death NOT suspicious? #aaroncarterisanabuser #AaronCarter pic.twitter.com/5ychnWGk8g — Joseph Morris on YouTube 🇺🇸 (@JosephMorrisYT) November 12, 2022

Al parecer, en algún momento que Aaron Carter salió de su casa a visitar a su hijo Prince junto a la madre del mismo, Melanie Martin, se dieron cuenta que alguien había entrado a su casa. Algunos amigos le dijeron que debían tener a una persona en casa que estuviese pendiente de la misma para cuando salieran y así evitar que alguien volviera a la casa a robar, etc. Así que conocieron a esta mujer en la iglesia y le ofrecieron que viviera con el hermano de Nick Carter de Backstreet Boys. Ella era homeless, no tenía hogar y su identidad no ha sido revelada hasta ahora por las autoridades.

The homeless woman living in Aaron Carter's house looks A LOT like a recent criminal who was caught ABDUCTING a 4-year-old.#aaroncarterisanabuser #aaronCarter pic.twitter.com/c9KX57zmLl— Joseph Morris on YouTube 🇺🇸 (@JosephMorrisYT) November 12, 2022

El trato era que se encargaba de los quehaceres del hogar a cambio de vivir gratis en su casa en Lancaster. Sin embargo, para sorpresa de la mujer y de todos en general, Aaron Carter falleció de pronto y fue justamente esta mujer sin hogar la que lo encontró en la bañera de su casa. También es la que hizo la llamada al 911.

El día que se supo que Aaron había fallecido, unos vecinos escuchar en una radio interna la llamada al 911 y descubrieron que era casi la misma dirección de ellos. De inmediato corrieron a la casa de Carter. Como la vecina es enfermera llevó un equipo para tratar de ayudar a quien lo necesitara. La mujer homeless abrió la puerta muy alterada y no les permitió entrar. Los vecinos esperaron unos minutos y volvieron a insistir y ella abrió de nuevo negándose a dejarlos pasar. La mujer se había cambiado de ropa y eso alertó a los vecinos.

La misma fue la que recibió a los efectivos de la policía. La hicieron recoger todas sus cosas y retirarse de la propiedad para ser interrogada. Sin embargo, se sabe que no volvió a la propiedad pues la ex de Aaron, Melanie Martin, removió todas las cosas de la misma.

Aaron Carter y el dinero

TMZ dio a conocer que el hermano de Nick Carter no tenía mucho dinero. Lo gastaba casi todo y vivía la día. Sin embargo tenía su casa en venta. Al no dejar testamento, su hijo pasaría a heredar el dinero que la venta de su hogar en Lancaster dejara. Sin embargo, Melanie tendría que pasar por un proceso legal para determinar si el hijo de ambos recibirá o no el dinero. View this post on Instagram A post shared by TMZ (@tmz_tv)

También se sabe que Aaron grabó un Sitcom. Pero no se ha dado detalles aún de si saldrá o no y si esto ya se lo habrían pagado. Por otro lado, el mismo portal de noticias reveló que Aaron Carter había escrito un libro con algunas de sus memorias. Se desconoce también si saldrán a la luz pública o no, pues retrasaron el proceso. View this post on Instagram A post shared by TMZ (@tmz_tv)

Causas de la muerte de Aaron Carter

Aún no se saben las causas de la muerte. Solo que la mujer homeless lo encontró en la bañera de su cuarto. El informe policial dice que la llave del agua aún estaba abierta y que el cuerpo tenía muchas horas ahí. El agua estaba amarilla y había un olor muy desagradable a descomposición. View this post on Instagram A post shared by TMZ (@tmz_tv)

La mujer sin hogar fue a tocarle la puerta para ofrecerle un café y sacar al perro del cantante que estaba como loco ladrando. Ahí se encontró a Aaron sn vida. También se supo por el informe policial que habían latas de aire comprimido alrededor. El informe toxicológico forense podrá demorar algunos meses según las autoridades pertinentes.

