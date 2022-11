Gisele Bündchen parece tener novio a semanas de su divorcio de Tom Brady, ¡nuevo romance!

Como dice el dicho: “A rey muerto, rey puesto” y es que todo parece indicar que la top model Gisele Bündchen ya tendría una nuevo romance y estaría estrenando novio a tan solo semanas de haber anunciado su divorcio de Tom Brady.

Gisele Bündchen enjoys Costa Rica dinner date with new man Joaquim Valente: pics https://t.co/YQrbKLui4H pic.twitter.com/8Xh8KGt6od— Page Six (@PageSix) November 14, 2022

A la brasileña Gisele Bündchen se le vio muy cerca de Joaquim Valente, un profesor de jiu-jitsu que conoció en Miami hace más de un año y medio, y con quien se paseó en un viaje que hizo la ex del jugador de fútbol americano, Tom Brady, a Costa Rica. 📷| Gisele Bundchen and Joaquim Valente in Costa Rica (November 12, 2022) pic.twitter.com/3WYqqR0zu2— Gisele Bündchen Daily (@giseledaily) November 14, 2022

Gisele Bündchen ya habría tenido la oportunidad de compartir con Valente y es que no sólo ella tomó clases con el apuesto instructor, sino que además inscribió a sus dos hijos para que tomara lecciones con él. Mismo galán con el ahora se pasea sin reproches de nada, pues es una mujer divorciada. View this post on Instagram A post shared by VALENTE BROTHERS jiujitsu (@valentebrothers)

Y, esto no fue todo, la modelo de origen brasileño y el profesor o nuevo romance protagonizaron una sesión de fotos súper sexy para Dust Magazine, presumiendo el arte de jiu-jitsu. Además, en aquella ocasión ella aseguró que el hombre le había permitido sentir más confianza y empoderamiento en ella misma. View this post on Instagram A post shared by VALENTE BROTHERS jiujitsu (@valentebrothers)

El pasado fin de semana Gisele y Joaquim se encontraron en Costa Rica y salieron a cenar junto a los hijos de la supermodelo, Benjamin y Vivian, lo que ha generado un sinfín de comentarios por los acercamientos a este lugar donde Tom y su ex esposa pasaban sus vacaciones de temporadas bajas. View this post on Instagram A post shared by Gisele Bündchen (@gisele)

Aunque esta información no se tardó en hacerse viral, fuentes allegadas a Gisele aseguraron a TMZ que entre ellos no existe más que una amistad, puesto que en Costa Rica estuvieron juntos pero acompañados por muchas más personas. adorando o conceito do novo casal Gisele Bundchen e Joaquim Valente pic.twitter.com/llL2mM0rAG— resiliente (@jacqfermen) November 14, 2022

Otro informante comentó que no se lo cree. Sin embargo puntualizó: “Siempre me pareció extraño que un día terminara abruptamente su matrimonio con Tom”. View this post on Instagram A post shared by Gisele Bündchen (@gisele)

¿Quién es Joaquim Valente?

Oriundo de Brasil también. Es criminólogo y junto a sus hermanos Pedro y Gui da clases de artes marciales en una academia de Florida. Se mudó a Estados Unidos en el 2007, para estudiar en la Universidad de Barry, en donde obtuvo la licenciatura en criminología.

Su perfil de Instagram es privado, pero en Twitter deja ver un poco de su personalidad al dedicar muchos mensajes de amor a su familia. Happy Birthday to VB1! Your dedication, commitment, and self-discipline is admirable. Thank you for being such a great example to me since the day I was born.… https://t.co/tsUR6U8YTM— Joaquim Valente (@JoaquimValente) February 21, 2019

Sigue leyendo:

Aseguran que Gisele Bündchen abandonó a Tom Brady tras una ola de problemas en su matrimonio

Conoce la mansión que compró Gisele Bündchen justo frente a la de su ex, Tom Brady

Tom Brady y Gisele Bündchen anuncian su divorcio tras negociar acuerdos

Tom Brady y Gisele Bündchen ponen a la venta su mansión en medio de rumores de divorcio

Gisele Bündchen llama la atención del público por no estar en los partidos de Tom Brady

“Hice mi parte… me gustaría que él estuviera más presente”: Gisele Bündchen habló de su relación con Tom Brady